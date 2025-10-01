হোম > রাজনীতি

সাংবাদিক মেহেদি হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া সাক্ষাৎকার নিয়ে রিজভীর প্রশ্ন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ফাইল ছবি

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, জাতিসংঘের সভায় প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া বক্তব্য জনমনে প্রশ্ন তুলেছে। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আল-জাজিরাকে বলেছেন, অনেকে তাঁকে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার কথা বলেছেন। এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তিনি কী বার্তা দিচ্ছেন?

আজ বুধবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণের লেকে মাছের পোনা ছাড়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে আল-জাজিরার টক শো ‘হেড টু হেড’-এর উপস্থাপক, সাংবাদিক ও মিডিয়া কোম্পানি জেটিওর প্রতিষ্ঠাতা মেহেদি হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, ‘এমন মানুষও রয়েছে, যারা বলছে, আপনি ৫ বছর থাকুন, ১০ বছর থাকুন, ৫০ বছর থাকুন। সুতরাং মানুষ নানা ধরনের কথাই বলে। তারা বলে নির্বাচনের দরকার কী? কার নির্বাচন দরকার?’

জেটিওকে দেওয়া প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকারের তিন মিনিটের একটি ক্লিপ গত সোমবার রাতে প্রচার করা হয়।

ড. ইউনূসের ওই বক্তব্যের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, প্রধান উপদেষ্টা কত দিন ক্ষমতায় থাকবেন, তা জনগণের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে যখন একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল, সেই সময়েই তিনি ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন। এখন আবার প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ক্ষমতায় থাকা নিয়ে যে কথা সাংবাদিকদের বলেছেন, এতে মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে।

রিজভী বলেন, দেশের ব্যাংকগুলো খালি হয়ে গেছে। সবাই ভেবেছিল, প্রধান উপদেষ্টার দেশ-বিদেশে অনেক যোগসূত্র রয়েছে। তাই বিদেশ থেকে অর্থনৈতিক লোন আসবে। কিন্তু গত এক বছরে কেউ কিছু দেয়নি। দেশের ব্যাংকগুলো একেবারেই শূন্য।

এ সময় ইসলামি দলগুলোর আন্দোলন প্রসঙ্গে বিএনপির এ নেতা বলেন, ইসলামি দলগুলো জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু জনগণ পিআর চান না। জনগণ তাঁর ভোট তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে দেবেন—এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, এটাই প্রচলিত, এটাই চলবে।’

সম্পর্কিত

ধর্ম যার যার, নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার: তারেক রহমান

সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হলে শেখ হাসিনা মাঠে থাকতেন, পালাতেন না: জাহিদ হোসেন

সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়স নিয়ে আপত্তি জাহিদ হোসেনের

দুর্গাপূজার সময় পাহাড়ে অস্থিতিশীলতা জাতীয়-আন্তর্জাতিক চক্রান্তের অংশ: রিজভী

চাঁদপুরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে প্রতিরোধের ঘোষণা, বিএনপির কাছে ব্যাখ্যা চাইল এনসিপি

এনসিপি-গণঅধিকার একীভূতকরণ: নেতৃত্ব নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা, গতি নেই আলোচনায়

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

তারেক মনোয়ারের বক্তব্যের ‘দায় নেবে না’ জামায়াত

জুলাই সনদ: বৃহত্তর ঐকমত্য তৈরিতে তৎপর গণতন্ত্র মঞ্চ

আওয়ামী লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: মাসুদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা