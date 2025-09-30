হোম > রাজনীতি

খুব কষ্ট পেলাম! লাশের হাতে হ্যান্ডকাফ— সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু প্রসঙ্গে মান্না

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। ফাইল ছবি

কারাবন্দী অবস্থায় মারা গেছেন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তাঁর মৃত্যুর পর হাসপাতালের শয্যায় হাতকড়া পরানো অবস্থায় একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।

আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, ‘ফেসবুকে আমি হুমায়ুনের লাশের ছবি দেখলাম। হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো। পাশে দাঁড়িয়ে দুজন আনসার গল্প করছে। খুব কস্ট পেলাম, লাশের হাতে হ্যান্ডকাফ! এ কেমন অমানবিকতা!’

নূরুল মজিদের সঙ্গে নিজের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মাহমুদুর রহমান মান্না আরো লেখেন, ‘হুমায়ূন ৬৬-৬৮-তে ঢাকা কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। তখন তার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল না। পরবর্তীতে রাজনীতি (আওয়ামী লীগ) করতে এসে তার সঙ্গে সখ্যতা হয়। আমার আর এক সতীর্থ (বগুড়া এবং ঢাকা কলেজে) জি এম সিরাজের মাধ্যমে সেটা আরো ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি তাকে ভালো মানুষ বলে জানতাম।’

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু
