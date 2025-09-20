হেফাজতে ইসলামকে বাদ রেখে বাংলাদেশে রাজনীতি করা যাবে না: রাশেদ খান

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেছেন, ‘হেফাজতে ইসলামকে বাংলাদেশের বড় একটি রাজনৈতিক শক্তি বললে আমার কাছে মনে হয় ভুল হবে না। আপনারা (হেফাজতে ইসলাম) বলেন যে আপনারা অরাজনৈতিক; কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি অনেকটা আপনারা নিয়ন্ত্রণ করেন। বাংলাদেশে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, যারাই রাজনীতি করুক না কেন, হেফাজতে ইসলামকে বাদ রেখে বাংলাদেশে রাজনীতি করা যাবে না।’
আজ শনিবার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে শায়খুল হাদিস পরিষদ আয়োজিত জাতীয় কনফারেন্সে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি এসব কথা বলেন।
রাশেদ খান বলেন, ‘আমাদের দল গণঅধিকার পরিষদ ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশে আমরা রাজনীতি করছি, আপনাদের (হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ) মতো আমরা ইসলামিক দল নই। কিন্তু আমরা যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করি, আমরা কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে নই। ইসলামি মূল্যবোধকে ধারণ করে বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা, সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার কারণেই হাসিনার পতন হয়েছে। এ দেশে কেউ কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে, ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে রাজনীতি করতে পারে নাই। আগামীতে ইসলামের বিপক্ষে গিয়ে কেউ রাজনীতি করতে পারবে না। ইসলামের বিপক্ষে যে সরকার অবস্থান নিয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার বয়ান, এই বয়ানের নামে ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞায়ন আমাদের সামনে হাজির করেছে, সেই সরকার কিন্তু বাংলাদেশে রাজনীতি করতে পারে নাই। সুতরাং, এখন যে সরকার রয়েছে, আগামীতে যে সরকার আসবে, প্রত্যেককে ইসলাম মেনে রাজনীতি করতে হবে, দেশ চালাতে হবে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে গণঅধিকার পরিষদের এই নেতা বলেন, ‘কতজন মাদ্রাসাশিক্ষার্থী জীবন দিয়েছে, কতজন আক্রান্ত হয়েছে, তাদের একটি তালিকা তৈরি করুন। শাপলা চত্বরে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ যে গণহত্যা চালিয়েছিল, কতজন শহীদ হয়েছিল, সেই তালিকা এখনো পর্যন্ত তৈরি করা হয় নাই।
‘সরকারকে বলব, যারা এই আলেম সমাজকে বিভিন্ন সময় আক্রান্ত করেছে, রক্তাক্ত করেছে, তাদের আইনের আওতায় আনুন। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের, আলেম সমাজকে দূরে রেখে নতুন বাংলাদেশ গঠন করা যাবে না। আমরা নতুন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখছি।’