তোফায়েল আহমেদ এখনো লাইফ সাপোর্টে, মৃত্যু নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তোফায়েল আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থার কিছুটি উন্নতি হয়েছে। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাঁর সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে গেল কয়েক দিনের মতো আজও তোফায়েল আহমেদের মৃত্যু নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। পরে হাসপাতালে অবস্থান করা তাঁর সাবেক ব্যক্তিগত সহকারীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে জানা যায়, তোফায়েল আহমেদ এখনো লাইফ সাপোর্টে আছেন।

এর আগে আওয়ামী লীগের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকেও তাঁর মৃত্যুর একটি সংবাদ শেয়ার করা হয়েছিল। বিষয়টিকে ‘পীড়াদায়ক’ বলেছিলেন তাঁর স্বজনেরা।

সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী বলেন, তোফায়েল আহমেদ এখনো লাইফ সাপোর্টে আছেন। কোনো কিছু ঘটলে পরিবার থেকে জানানো হবে।

তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা ‘অপরিবর্তিত’

বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যা নিয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন তোফায়েল আহমেদ। কয়েক বছর ধরে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করছেন তিনি। স্ট্রোকের কারণে তাঁর শরীরের একাংশ প্যারালাইজড হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

