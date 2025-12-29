হোম > রাজনীতি

নির্বাচনে অংশ নেবেন না আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি ফেসবুক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবেন না জুলাই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দেওয়ার মূহুর্তেই এমন খবর এল।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এসব তথ্য জানান।

নাহিদ ইসলাম জানান, আসিফ মাহমুদ এখন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বর্তমান প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁর আসনে নির্বাচনী প্রচারে মনোযোগ দেবেন।

আসিফ মাহমুদের ঢাকা-১০ আসন থেকে থেকে নির্বাচন করার কথা ছিল। তবে তিনি আর নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না।

সম্পর্কিত

এনসিপির মুখপাত্র হলেন আসিফ মাহমুদ

এনসিপিতে আসিফ মাহমুদ, হলেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান

‘আমরা নতুন করে শুরু করব’, কী বোঝালেন মাহফুজ আলম

ঢাকা-৮ আসনে নাসীরুদ্দীনকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াত প্রার্থী হেলাল উদ্দিন

অবশেষে এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন আসিফ মাহমুদ

ঢাকা-৮ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নাসীরুদ্দীন

প্রয়োজনীয়সংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন তাসনিম জারা

এবারের নির্বাচনে বিএনপি একা হয়ে পড়েছে: তাহের

জেপির মঞ্জুর পর নির্বাচন বর্জন করলেন রুহুল আমিন হাওলাদার ও ফিরোজ রশিদ

সন্ধ্যায় জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা