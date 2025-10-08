তফসিলের আগেই গণভোট হওয়া উচিত: ইসলামী আন্দোলন

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই গণভোট হওয়া উচিত বলে জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ বুধবার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এমন মতামত জানান দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।
তফসিলের আগেই গণভোট হওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করে আতাউর রহমান বলেন, প্রথমত, নির্বাচন কমিশন এক ব্যালটে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছে। সেভাবে কেন্দ্র ও নির্বাচনী কর্মকর্তাসহ সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এখন জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে জুলাই সনদের বিষয়ে গণভোট আয়োজন করলে জটিলতা তৈরি হবে।
দ্বিতীয়ত, জুলাই সনদ সবার সম্মিলিত একটি বিষয়, কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে এই রাজনৈতিক দলগুলোই পরস্পরবিরোধী অবস্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এটা জুলাই সনদের বিষয়ে জনমনে ভুল বার্তা দেবে।
তৃতীয় কারণ হিসেবে আতাউর রহমান উল্লেখ বলেন, বিদ্যমান সংবিধান অনুসারে সংসদ ভেঙে যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে সংসদ নির্বাচন হতে হয়, কিন্তু এখন নির্বাচন হচ্ছে দেড় বছর পরে। ফলে জাতীয় নির্বাচনের বৈধতার বিষয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তফসিলের আগে জুলাই সনদের বিষয়ে গণভোট হওয়া উচিত।
তবে বৃহত্তর স্বার্থে গণভোট কখন হবে—সে প্রশ্নে কমিশনের সিদ্ধান্তে সম্মান জানাবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ—এমনটিও জানান তিনি।
নোট অব ডিসেন্টের ব্যাপারে গাজী আতাউর রহমান বলেন, নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে গণভোটে যাওয়া উচিত না। যাঁরা মৌলিক বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন, তাঁদের তা প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। কারণ, নোট অব ডিসেন্টসহ গণভোট নানা ধরনের জটিলতা তৈরি করবে।