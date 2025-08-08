হোম > রাজনীতি

ঢাবির ১৮টি হলে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮টি হলে নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছে ছাত্রদল। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস ও সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন অনুমোদিত এ কমিটিগুলোতে ৫৯৩ জন শিক্ষার্থী পদ পেয়েছেন।

হলগুলোতে আহ্বায়ক, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবসহ বিভিন্ন পদে ছাত্রদলের নেতা–কর্মীদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে সদস্যসংখ্যা ৩ জন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৬১ জন পর্যন্ত।

বিস্তারিত হলভিত্তিক কমিটিগুলো নিম্নরূপ—

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল: ৫১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহিদুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রিজভী আলম ও সদস্যসচিব জোবায়ের হোসেন।

কবি জসীমউদ্দীন হল: আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিম, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল ওহেদ ও সদস্যসচিব মেহেদী হাসান সমন্বয়ে ৪৩ সদস্যের কমিটি।

মাস্টারদা সূর্যসেন হল: ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন প্রান্ত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক লিয়ন মোল্যা ও সদস্যসচিব মো. আবিদুর রহমান মিশু।

বিজয় একাত্তর হল: ৫৪ সদস্যের কমিটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সুলতান মো. সাদমান সিদ্দিক ও সদস্যসচিব সাকিব বিশ্বাস।

শেখ মুজিবুর রহমান হল: আহ্বায়ক সাঈফ আল ইসলাম দীপ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রিনভী মোশাররফ ও সদস্যসচিব মো. সিহাব হোসেন (শাহেদ) সহ ৫৪ সদস্য।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল: ৬১ সদস্যবিশিষ্ট সবচেয়ে বড় কমিটিতে রয়েছেন আহ্বায়ক আবু জার গিফারী ইফাত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. তানভীর আহমেদ জিয়াম ও সদস্যসচিব মনসুর আহমেদ রাফি।

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল: ৫৬ সদস্যের কমিটির আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান আসিফ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সামসুল হক আনান ও সদস্যসচিব শাহরিয়ার লিয়ন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল: ১৮ সদস্যের কমিটির নেতৃত্বে আছেন আহ্বায়ক তাওহিদুল ইসলাম (তাইমুন), সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সাকিব হোসেন ও সদস্যসচিব সৈয়দ ইয়ানাথ ইসলাম।

স্যার এ এফ রহমান হল: ৩৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক ফেরদৌস সিদ্দিক সায়মন, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মেহেদী হাসান মুন্না ও সদস্যসচিব মো. মাহদীজ্জামান জ্যোতি।

জগন্নাথ হল: আহ্বায়ক মধুসূদন কুন্ডু হৃষীকেশ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক নিত্যানন্দ পাল ও সদস্যসচিব প্রসেনজিৎ বিশ্বাসসহ ৩৪ সদস্য।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল: ৪৮ সদস্যের কমিটিতে আহ্বায়ক মোসাদ্দেক আল হক শান্ত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান সৌরভ ও সদস্যসচিব মো. জুনায়েদ আবরার।

ফজলুল হক মুসলিম হল: ৩৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন মো. আবিদ হাসনাত, বি এম ফাহিম শাহরিয়ার দীপ্ত ও মো. মেহেদী হাসান রুমী।

অমর একুশে হল: ২৫ সদস্যের কমিটিতে আহ্বায়ক মো. আসাদুল হক আসাদ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. শাহনোমান জিওন ও সদস্যসচিব আব্দুল হামিদ।

রোকেয়া হল: ৮ সদস্যবিশিষ্ট নারী নেতৃত্বাধীন কমিটিতে রয়েছেন শ্রাবণী আক্তার, শ্রাবন্তী হাসান বন্যা ও আনিকা বিনতে আশরাফ।

শামসুন নাহার হল: ৫ সদস্যের কমিটিতে আহ্বায়ক তায়েবা হাসান বিথী, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক নিতু রানী সাহা ও সদস্যসচিব রাবেয়া খানম জেরিন।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল: মাত্র ৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক মালিহা বিনতে খান (অবন্তী) ও সদস্যসচিব জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি।

বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল: ৩ সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন আহ্বায়ক নওশিন নাহার অথি, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক শারমিন খান ও সদস্যসচিব জান্নাতুল ফেরদৌস পুতুল।

কবি সুফিয়া কামাল হল: ৭ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাওহিদা সুলতানা, জাকিয়া সুলতানা আলো ও তাসনিয়া জান্নাত চৌধুরী।

