হোম > রাজনীতি

তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা ‘অপরিবর্তিত’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তোফায়েল আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যা নিয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরদিন তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়।

চিকিৎসকেরা বলছেন, তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে অপরিবর্তিত রয়েছে।

এরই মধ্যে সাবেক মন্ত্রীর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে খোদ তাঁর দলের ফেসবুক পেজ থেকে; যাকে ‘পীড়াদায়ক’ বলছেন তাঁর স্বজনেরা।

স্কয়ার হাসপাতালের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) মোহাম্মদ এসাম এবনে ইউসুফ ছিদ্দিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, তোফায়েল আহমেদ লাইফ সাপোর্টে আছেন। তাঁর অবস্থা মেডিকেলি ক্রিটিক্যাল।

সাবেক মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি নাকি অবনতি হয়েছে—এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে ভর্তি। তাঁর শারীরিক অবস্থার খুব যে উন্নতি হয়েছে, তা বলা যাবে না; আবার অবনতিও হয়নি। অপরিবর্তিত অবস্থায় আছেন।

লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদের চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন তাঁর মেয়ের জামাই ও হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ তৌহিদুজ্জামান তুহিন।

তৌহিদুজ্জামান তুহিন জানান, যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদ্‌যন্ত্র ও কিডনি চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত লাইফ সাপোর্ট বন্ধ করা হয় না। তাঁর চিকিৎসা চলছে।

শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে কি না—এ প্রশ্নের জবাবে তৌহিদুজ্জামান বলেন, ‘প্রতিদিন উনার বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। তাতে কিছু প্যারামিটার কারেকশন হচ্ছে, কিছু প্যারামিটারের অবনতি হচ্ছে। দোয়া করবেন আপনারা। উনার অবস্থার অবনতি–উন্নতি আমরা জানাব।’

এদিকে গত বুধবার মধ্যরাতে আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে দাবি করা হয়, তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন।

এমন বক্তব্যকে ‘পীড়াদায়ক’ বলে জানান তৌহিদুজ্জামান।

তৌহিদুজ্জামান বলেন, ‘একটা লোক বেঁচে আছে। কিন্তু নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য পীড়াদায়ক। উনারা (আওয়ামী লীগ) কেউ জানেন না। এ ব্যাপার তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করিনি।’

গত কয়েক বছর ধরে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করছেন তোফায়েল আহমেদ। স্ট্রোকের কারণে তাঁর শরীরের একাংশ প্যারালাইজড হয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

সম্পর্কিত

শুধু ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি

৫ আগস্টের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে: চরমোনাই পীর

ধর্ম ব্যবসায়ী একটি দল নির্বাচন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে: মির্জা আব্বাস

শিগগির প্রতি আসনে একজন প্রার্থীকে ‘সবুজসংকেত’ দেবে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাতে দেশে ফিরবেন মির্জা ফখরুল

ফিলিস্তিন যত দিন স্বাধীন না হয়, সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে: রফিকুল ইসলাম খান

গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌবহরে ইসরায়েলের হামলায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নিন্দা

এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করব না, তবে ইসি দিতে পারে না: মান্না

গাজাগামী ত্রাণবাহী জাহাজ আটকের ঘটনায় জামায়াতের নিন্দা

সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারে এনসিপির দুঃখপ্রকাশ, ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা