জুলাই সনদে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির প্রশ্নে কোনো নোট অব ডিসেন্ট নয়: বাম গণতান্ত্রিক জোট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জুলাই জাতীয় সনদে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির প্রশ্নে কোনো নোট অব ডিসেন্টের ঘোরতর বিপক্ষে বাম গণতান্ত্রিক জোট। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা থেকে বের হয়ে জোট সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ এমনটি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি পরিবর্তনের প্রশ্নে শুধু ভিন্নমত না, ঘোরতর আপত্তি। আমরা আগেই বলেছি, নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে আমরা সেখানে স্বাক্ষর করতে পারব না।’

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেছেন, ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বেলা ২টার সময় আমাদের জানানো হয়েছে যে, ঐকমত্য কমিশনে জরুরি ভিত্তিতে একটা সভা হবে, আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। তার দুই ঘণ্টা পরে ঐকমত্য কমিশন থেকে আবার জানানো হলো যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি, তিনি আজকের এই সভায় উপস্থিত থাকবেন। কী বিষয়, কী বৃত্তান্ত—এই সম্পর্কিত কোনো বিষয় বা অ্যাজেন্ডা উল্লেখ করা হয় নাই চিঠিতে, টেলিফোনে কিংবা পরবর্তীকালে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে।’

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, ‘আমরা আশা করেছিলাম যে, ঐকমত্য কমিশন গতকাল রাত সাড়ে ৮টায় যে চূড়ান্ত জুলাই জাতীয় সনদের খসড়াটা আমাদের কাছে পাঠিয়েছে, সেখানে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম যে, আমরা ইতিপূর্বে যে বিষয়গুলো কনসার্ন ফিল করেছিলাম এবং ইতিপূর্বে যে কথা হয়েছিল, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা গত বছরের ৫ অক্টোবর আমাদের যে বিষয়টা বলেছিলেন, যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হবে, সেই বিষয়গুলো সব দল সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য হবে, এর বাইরে কোনো ঐকমত্য হবে না। আজকে দেখলাম, দীর্ঘদিনের আলোচনায় এবং আজকেও সর্বশেষ এসে যেটা বলা হলো, বেশ কিছু বিষয়ে বিভিন্ন দলের, একাধিক দলের সেখানে নোট অব ডিসেন্ট আছে। সেগুলো সহই জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর করার জন্য সেখানে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

বজলুর রশীদ ফিরোজ আরও বলেন, ‘আমরা বাম গণতান্ত্রিক জোটভুক্ত এখানে তিনটি দল আছি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মার্ক্সবাদী)। এর বাইরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ এবং গণফোরামের নেতারা এখানে আছেন, আমরা বেশ কিছু বিষয় উত্থাপন করেছিলাম, জুলাই জাতীয় সনদের যে পটভূমি, সেই পটভূমির মধ্যে সেখানে সঠিক ইতিহাস বর্ণিত হয় নাই এবং নোট অব ডিসেন্টগুলো প্রোপারলি আসে নাই। আমরা বলেছিলাম যে, শুধু ভিন্নমত না, ঘোরতর আপত্তি, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি, সেই মূলনীতির বিষয়ে আমরা বলেছিলাম, নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে আমরা সেখানে স্বাক্ষর করতে পারব না। আমরা ওয়াকআউট করেছিলাম, এই পাঁচটি দল, ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা সভা থেকে। বলা হয়েছে যে, পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, নোট ডিসেন্টসহ কীভাবে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে? আদালতে যাওয়া যাবে না।’

এসব বিষয় নিয়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে সংবাদ সম্মেলন হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

