মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক, সরকারের আলোচনায় সমর্থন তারেক রহমানের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে টেলিবৈঠক করেছেন মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার ও অন্যান্য মার্কিন কর্মকর্তারা। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের শীর্ষ এক কর্মকর্তার সঙ্গে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টার দিকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য আলোচনার নানা দিক উঠে আসে।

বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলীর বরাত দলটির মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ) জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, পারস্পরিক শুল্কহার এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন—যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক পরিচালক এমিলি অ্যাশবি এবং বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটি সদস্য হুমায়ুন কবির।

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির বৈঠক, শুল্ক ও বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা

বিএনপির দলীয় সূত্র জানিয়েছে, আধাঘণ্টার এই বৈঠকে শুল্ক ও বাণিজ্য আলোচনার নানা বিষয় উঠে আসে। জেমিসন গ্রিয়ার জানতে চান, এই বাণিজ্য আলোচনায় তারেক রহমানের অবস্থান কী? বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক ও বিনিয়োগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের তরফে যে আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে তাঁর মনোভাব কী। তারেক রহমান স্পষ্ট করে জানান, সরকার যে আলোচনা ও সমঝোতা করেছে তাতে বিএনপির সম্মতি রয়েছে। সরকার যেভাবে আলোচনা এগিয়ে নিয়েছে তাতে বিএনপির কোনো দ্বিমত বা আপত্তি নেই।

