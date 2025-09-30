হোম > রাজনীতি

যুগপৎ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করল জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মগবাজারে আল ফালাহ মিলনায়তনে যুগপৎ আন্দোলনে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের বিচারসহ ৫ দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মগবাজারে আল ফালাহ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, নতুন কর্মসূচি হিসেবে ৫ দফা গণদাবির পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে ১ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে গণসংযোগ পালন করা হবে। এ উপলক্ষে মতবিনিময় সভা, গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হবে। ১০ অক্টোবর রাজধানীসহ সকল বিভাগীয় শহরে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হবে এবং ১২ অক্টোবর সারা দেশে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, ঢাকা মহানগর জামায়াতের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল।

যুগপৎ আন্দোলনে ইসলামী আন্দোলনের আরও ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা
