শহিদুল আলমকে ইসরায়েলের আটকের ঘটনায় জামায়াতের গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ইসরায়েলি বাহিনীর বাংলাদেশি আলোকচিত্র শিল্পী ও লেখক শহিদুল আলমকে আটকের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ এবং নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, “ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজার উদ্দেশে যাত্রা করা ত্রাণবাহী নৌবহর ‘গাজা ফ্রিডম ফ্লোটিলা’র জাহাজ কনশেন্সসহ একাধিক নৌযান আন্তর্জাতিক জলসীমায় আটক করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ সময় তাঁরা ৯৩ জন সাংবাদিক, চিকিৎসক ও মানবাধিকারকর্মীকে আটক করেছে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শহিদুল আলমও রয়েছেন। ”

জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘এই নৌযানগুলো গাজাবাসীর জন্য খাদ্য, পানি ও ওষুধসহ জরুরি মানবিক সহায়তা বহন করছিল। ইসরায়েলের এই অমানবিক ও আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী কর্মকাণ্ডে আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং নিন্দা জানাচ্ছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মানবিক সহায়তা গন্তব্যে পৌঁছাতে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। দখলদার ইসরায়েল নৌযান ও মানবাধিকার কর্মীদের আটক করে মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করেছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে এই ঘটনার নিন্দা ঝড় উঠেছে। গাজার নিরীহ জনগণের প্রতি এই আক্রমণ মানবতার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।’

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘ক্ষুধার্ত ও অবরুদ্ধ গাজাবাসীর প্রাণরক্ষায় ত্রাণবাহী জাহাজগুলো যাতে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, সে জন্য ইসরায়েলের ওপর অবিলম্বে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। একই সঙ্গে আটক বাংলাদেশি আলোকচিত্রী শহিদুল আলমসহ সব মানবাধিকার কর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। আমি বিশ্ববাসীর প্রতি এ বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।’

