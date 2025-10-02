তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে শঙ্কা নেই: হুমায়ুন কবির

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন তাঁর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। আজ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
হুমায়ুন কবির বলেন, তারেক রহমান খুব শিগগির দেশে ফিরবেন। তাঁর দেশে ফেরা নিয়ে কোনো শঙ্কা নেই। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বেই অংশ নেবে বিএনপি।
তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা আরও বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা আন্তরিক রয়েছেন। ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচনের আয়োজন হবে।
এদিকে নিউইয়র্কে এনসিপির ওপর হামলা প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, এই হামলার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও প্রমাণ করেছে, তারা সন্ত্রাসী সংগঠন।