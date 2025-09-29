হোম > রাজনীতি

ভারত-আওয়ামী লীগের যোগসাজশে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে: রাশেদ খান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমানের ওপর গাজীপুরে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রাশেদ খান বক্তব্য রাখেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভারত ও আওয়ামী লীগের সহযোগিতায় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান। তিনি বলেছেন, সম্প্রতি গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা, জাতিসংঘের সামনে এনসিপি নেতাদের অপদস্ত করা, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বাজে আচরণসহ নানাবিধ ঘটনায় দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে। ভারত ও আওয়ামী লীগের যোগসাজশে দেশকে অস্থিতিশীল করে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমানের ওপর গাজীপুরে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

রাশেদ খান বলেন, গতকাল রাতে গণঅধিকার পরিষদের সহসভাপতি ও শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমানকে গুম করার চেষ্টা ও হামলা করা হয়েছে। অন্যদিকে পাহাড়ে অশান্তি চলছে। সেখানে এক কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, সেখানে তিনজন নিহত হয়েছেন এবং সেনাবাহিনীর ওপরও হামলা হয়েছে। এগুলো নিছক কোনো ঘটনা নয়। বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও আওয়ামী লীগের যোগসাজশে দেশকে অস্থিতিশীল করে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

রাশেদ খান জানান, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১২টার দিকে গাজীপুরের বড়বাড়ী এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হন আব্দুর রহমান। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

রাশেদ বলেন, নুরুল হক নুরের ওপর হামলার পরে যদি অপরাধীরা গ্রেপ্তার হতো, তবে তারা ষড়যন্ত্র করার সাহস করত না। বরং সরকারের দুর্বলতায় আওয়ামী দোসরেরা সাহস পেয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিনই আওয়ামী লীগের মিছিল বড় হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগকে নির্মূল না করে পুনর্বাসন করছে।

দেশে আওয়ামী লীগ ফিরলে প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ দায়ী থাকবেন জানিয়ে রাশেদ খান বলেন, তাঁরা সচিবালয়, পুলিশ প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আওয়ামী এজেন্টের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। বরং বিএনপি-জামায়াত তকমা দিয়ে যাদের ১৬ বছর বঞ্চিত করা হয়েছে, এই সরকার তাদের আরও বঞ্চিত করেছে। এখন সরকারের উপদেষ্টারা বলছেন, সব বিএনপি-জামায়াত ভাগ করে নিয়েছে। তাহলে জনগণের ভাগ কোথায়?

গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র হাসান আল মামুন বলেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলে যেভাবে সাদা পোশাকে সাধারণ মানুষকে ধরে নিয়ে যেত, ঠিক এভাবেই গতকাল শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমানকে গাজীপুর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হামলা করা হয়। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য শাকিল উজ্জামান, আব্দুজ জাহের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জিলু খান, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মো. ইলিয়াস মিয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সম্পর্কিত

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ভুটানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: ‘ভুয়া ধর্ষণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হান্নান মাসউদ

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: এনসিপির ‘নীরবতার’ অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করলেন অলিক মৃ

জাতীয় পার্টির রওশনপন্থী অংশের মহাসচিব মামুনুর রশীদ গ্রেপ্তার

ডাকসুর ব্যালট ছাপায় অনিয়মের পরও ভিসি কী করে বলেন, সব ‘ঠিকঠাকমতো’ হয়েছে—সাবেক ভিপি মান্নার প্রশ্ন

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটি ইসলামি দল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে: রিজভী

তোফায়েল আহমেদ হাসপাতালে

পাল্টে যাচ্ছে জামায়াতের লোগো

সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিতে ইইউর সহযোগিতা চান জামায়াত আমির

নির্বাচন নিয়ে নতুন দাবি তোলা মানে বোকার স্বর্গে বাস: শামসুজ্জামান দুদু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা