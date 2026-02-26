হোম > রাজনীতি

এনসিপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে ধানমন্ডির আবাহনী মাঠে ইফতার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এনসিপি নেতারা বক্তব্য দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘যাবে নতুন পথে, ফিরবে না আর ফ্যাসিবাদে’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির নেতারা এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ দিনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় সমাবেশ, ইফতার মাহফিল, দোয়া অনুষ্ঠান, ডকুমেন্টারি ও চিত্রপ্রদর্শনী। ২৮ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডির আবাহনী ক্লাব মাঠে কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবেশে এক বছরে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, আন্দোলন ও সংগঠন বিস্তারের কার্যক্রম নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হবে। পাশাপাশি থাকবে চিত্রপ্রদর্শনী।

জুলাই শহীদ পরিবার, ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী ও অ্যাকটিভিস্ট এবং সারা দেশের জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবদের নিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়েও ধারাবাহিক ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হবে।

ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ২ মার্চ চট্টগ্রাম, ৩ মার্চ কুমিল্লা, ৪ মার্চ সিলেট, ৫ মার্চ ময়মনসিংহ, ৬ মার্চ ঢাকা, ৭ মার্চ ফরিদপুর, ৮ মার্চ বরিশাল, ৯ মার্চ খুলনা, ১০ মার্চ রাজশাহী ও ১১ মার্চ রংপুরে বিভাগীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ১২ মার্চ ঢাকা মহানগর, ১৩ মার্চ ঢাকা মহানগর উত্তর ও ১৪ মার্চ ঢাকা মহানগর দক্ষিণে পৃথক কর্মসূচি পালন করা হবে।

এনসিপির প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনে আদীব-সিফাতের নেতৃত্বে কমিটি

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেন, গণভোটের রায় বাস্তবায়ন ছাড়া বর্তমান সরকারের সামনে অন্য কোনো কার্যকর বিকল্প নেই। দেশের জনগণ পরিবর্তন চায় এবং সেই পরিবর্তনের পথে গণভোটই হতে পারে একটি গণতান্ত্রিক সমাধান।

বিএনপির সমালোচনা করে সারোয়ার তুষার বলেন, বিএনপি যদি আবার ফ্যাসিবাদের দিকে ফিরে যেতে চায়, তাহলে দেশের জনগণ তাদের প্রতিহত করবে। তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে দেশের রাজনীতিতে যে স্বৈরাচারী প্রবণতা দেখা গেছে, তা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব বলেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই রাষ্ট্রপতির অভিশংসনের প্রস্তাব উত্থাপনের বিষয়ে ১১ দলীয় জোট ইতিবাচক রয়েছে। জোটভুক্ত দলগুলো এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে কাজ করছে এবং সংসদে বিষয়টি উত্থাপনের ব্যাপারে তারা আশাবাদী।

নেতারা জানান, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জনগণের সামনে তুলে ধরবেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব সালেহ উদ্দিন সিফাত, দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম আলম প্রমুখ।

