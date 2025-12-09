জরিপে নির্বাচনের ফলের আগাম বার্তা ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক অপপ্রয়াস: ইসলামী আন্দোলন

সীমিত মানুষের ওপর করা জরিপের ভিত্তিতে নির্বাচনের ফল সম্পর্কে আগাম বার্তা দেওয়া ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক অপপ্রয়াস বলে মনে করছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতিতে এমন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান।
বিবৃতিতে গাজী আতাউর রহমান বলেন, বাংলাদেশে এবারের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন। এখান থেকে মাত্র ১ হাজার ৩৪২ জনের মতামত নিয়ে করা জরিপের ভিত্তিতে আগামীর নির্বাচনে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, কে বেশি আসন পাবে, কোন দল জয়ী হলে দেশের ভালো হবে ইত্যাদি প্রশ্নে পূর্বাভাস দেওয়া ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক অপপ্রয়াস।
কারণ উল্লেখ করে গাজী আতাউর বলেন, এত অল্পসংখ্যক নমুনা ব্যবহার করে বিপুলসংখ্যক ভোটারের চিন্তা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় না। তারপরও দেশের শীর্ষ একটি পত্রিকা এই জরিপের সংবাদ গুরুত্বসহ উপস্থাপন করে আগামী নির্বাচনকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রভাবিত করার অপচেষ্টা করছে বলে মনে করা অযৌক্তিক না।
ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ইসলামপন্থীদের প্রতি মানুষের আস্থা বেড়েছে। চাঁদাবাজদের প্রতি মানুষের অনীহা প্রকট হয়েছে। কিন্তু এই জরিপ সেই পুরোনো বন্দোবস্তের পক্ষে জনমত আছে বলে উপস্থাপন করেছে। এই জরিপ জনমতকে ভিন্নপথে পরিচালিত করার একটি অপপ্রয়াস ছাড়া কিছু না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আগামী নির্বাচনে জনমতকে ভুলভাবে প্রভাবিত করার জন্য তথ্যের ভুল উপস্থাপন, অপতথ্য তৈরি ও উপস্থাপনের নিন্দা করে এবং সবাইকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তথ্য তৈরি ও উপস্থাপনের আহ্বান জানায় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।