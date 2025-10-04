কোনো বাংলাদেশি শাসক মুসলমানদের কল্যাণে কাজ করেনি: সৈয়দ ফয়জুল করীম

কোনো বাংলাদেশি শাসক দেশে মুসলমানদের ভালোর জন্য কাজ করেনি বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। তিনি বলেন, ’৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান হয়েছিল। মুসলমানদের পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছি ’৭১-এ। তবে এর পর থেকে কোনো বাংলাদেশি শাসক দেশে মুসলমানদের ভালোর জন্য কাজ করেনি। বাঙালি-বাংলাদেশি, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদ নানান তত্ত্ব ঢুকিয়ে দিয়ে মুসলমানদের দমন করেছে। ইসলাম ঠেকাতে সব ষড়যন্ত্র করেছে।
আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত ‘স্বাধীনতার পথরেখা–৪৭, ৭১, ২৪: প্রেক্ষিত আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, ‘মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির শাসন জনগণ দেখেছে। তাদের শাসনে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু দেশ, দল ও নেতা পরিবর্তন করে শান্তি আসবে না। শান্তি তখনই আসবে, যখন আমরা নীতি-আদর্শের পরিবর্তন আনতে পারব এবং ইসলামের সুমহান আদর্শকে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারব।’
ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর আবদুল মোমেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক প্রমুখ।