হোম > রাজনীতি

কোনো বাংলাদেশি শাসক মুসলমানদের কল্যাণে কাজ করেনি: সৈয়দ ফয়জুল করীম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দেন সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কোনো বাংলাদেশি শাসক দেশে মুসলমানদের ভালোর জন্য কাজ করেনি বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম। তিনি বলেন, ’৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান হয়েছিল। মুসলমানদের পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছি ’৭১-এ। তবে এর পর থেকে কোনো বাংলাদেশি শাসক দেশে মুসলমানদের ভালোর জন্য কাজ করেনি। বাঙালি-বাংলাদেশি, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদ নানান তত্ত্ব ঢুকিয়ে দিয়ে মুসলমানদের দমন করেছে। ইসলাম ঠেকাতে সব ষড়যন্ত্র করেছে।

আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত ‘স্বাধীনতার পথরেখা–৪৭, ৭১, ২৪: প্রেক্ষিত আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির শাসন জনগণ দেখেছে। তাদের শাসনে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু দেশ, দল ও নেতা পরিবর্তন করে শান্তি আসবে না। শান্তি তখনই আসবে, যখন আমরা নীতি-আদর্শের পরিবর্তন আনতে পারব এবং ইসলামের সুমহান আদর্শকে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করতে পারব।’

ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর আবদুল মোমেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক প্রমুখ।

সম্পর্কিত

সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরলেন নুর

ইউনূসের মুখের আদলে অসুরের মূর্তি নিম্ন রুচির পরিচয়, রিজভীর নিন্দা

৫০ শতাংশকে বাইরে রেখে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে, হাসিনার সময়েও তা-ই হয়েছে: জি এম কাদের

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ‘চরম অবনতির মধ্যে’ নির্বাচন কীভাবে সম্ভব—প্রশ্ন জাপা নেতা আনিসুলের

সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তনের অধিকার কারও নেই: সালাহউদ্দিন

আমরা ধর্মের ভিত্তিতে জাতিকে বিভাজিত করার পক্ষে নই: জামায়াত আমির

শহিদুল আলম ও ফিলিস্তিনের পাশে আছে বিএনপি: তারেক রহমান

বার্তা একটাই, আমাদের এখন গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে: ফখরুল

শুধু ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি

তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা ‘অপরিবর্তিত’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা