ফিলিস্তিন যত দিন স্বাধীন না হয়, সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে: রফিকুল ইসলাম খান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গাজামুখী ত্রাণবাহী জাহাজে হামলার প্রতিবাদে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান বলেছেন, ‘ফিলিস্তিন যত দিন মুক্ত না হয়, যত দিন স্বাধীন না হয়, আমরা তত দিন তাদের পাশে থাকব। আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে। আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।’

আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) জামায়াতের ঢাকা মহানগর কর্তৃক গাজামুখী ত্রাণবাহী জাহাজ ফ্লোটিলায় আক্রমণ, হামলা এবং মানবাধিকারকর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে অনুষ্ঠিত সমাবেশ শেষে রফিকুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি বায়তুল মোকাররম উত্তর ফটক থেকে বিজয়নগর-কাকরাইল হয়ে শান্তিনগর মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে রফিকুল ইসলাম খান আরও বলেন, ‘নিষ্ঠুর ইসরায়েলি বাহিনী ফিলিস্তিনের গাজায় একের পর এক নিষ্ঠুর গণহত্যা পরিচালনা করছে। এই গণহত্যার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে নারী ও শিশুরা; এই গণহত্যার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণ। সারা দুনিয়া এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে, এই গণহত্যার বিরুদ্ধে, এই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, এই শিশু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও ইসরায়েলের এই গণহত্যার নিন্দা জানানো হয়েছে। এই অঞ্চলকে ইসরায়েলমুক্ত ঘোষণা করতে হবে। আর ইসরায়েলের সন্ত্রাসী গণহত্যাকারী নেতানিয়াহুকে ইতিমধ্যেই যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করা হয়েছে। অবিলম্বে নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করতে হবে।’

ত্রাণবাহী জাহাজের মানবাধিকারকর্মীদের মুক্তির দাবি জানিয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘আপনারা লক্ষ করেছেন, গতকাল ত্রাণবাহী জাহাজে তারা হামলা পরিচালনা করছে। পাঁচ শতাধিক অধিকারকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসব কর্মীকে দ্রুত মুক্তি দিতে হবে।’

বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর ফটকে জামায়াতের সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমাবেশে জামায়াতের আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম বলেছেন, ‘বিশ্বের বহু দেশ ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ ইসরায়েল এটাকে কর্ণপাত না করে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছে। আমরা মনে করি, ফিলিস্তিন একটি স্বাধীন দেশ; ফিলিস্তিন ও গাজা মুসলমানদের ইমান এবং সংস্কৃতি-মূল্যবোধের অংশ।’

জামায়াতের ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি মোহাম্মদ কামাল হোসেন, ড. আব্দুল মান্নান, ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, ফখরুদ্দিন মানিক প্রমুখ।

