১ বছর আগে বলেছিলাম, অদৃশ্য শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে, আজ দৃশ্যমান হচ্ছে: তারেক রহমান

স্বৈরাচার পালিয়ে গেলেও অদৃশ্য শক্তি ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
জেলা শহরের পুরোনো স্টেডিয়ামে আয়োজিত সম্মেলনে তারেক রহমান বলেন, ‘স্বৈরাচার পালিয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরেই জেলা-থানাসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে ভাগে ভাগে বসেছিলাম। সেই মিটিংয়ে আমি একটা কথা বলেছিলাম, স্বৈরাচার বিদায় হয়েছে, কিন্তু অদৃশ্য শক্তি ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। প্রায় এক বছর আগে বলা কথা আজ ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।’
নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘আমি জানি, বিশাল দল আমাদের। স্বৈরাচারের আমলে প্রায় ৫০ লাখেরও বেশি নেতা-কর্মীর নামে মিথ্যা মামলাই ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে, যেই দেশের মোট জনসংখ্যাও এর চেয়ে কম। এতসংখ্যক নেতা-কর্মী আমাদের। থাকতেই পারে বিভিন্ন নেতা-কর্মীর বিভিন্ন মতামত। কিন্তু দলে যখন একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবে, আমাদের কাজ হচ্ছে দলের সিদ্ধান্তের পেছনে দাঁড়ানো। আপনারা কি কারও ব্যক্তিকর্মী, নাকি ধানের শীষের কর্মী। আপনারা জাতীয়তাবাদী শক্তির কর্মী।’
জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলমের সভাপতিত্বে প্রায় ৯ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা বিএনপির সম্মেলন। পরিচালনা করেছেন সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম।
অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন নবী খান সোহেল প্রমুখ।