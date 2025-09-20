হোম > রাজনীতি

১ বছর আগে বলেছিলাম, অদৃশ্য শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে, আজ দৃশ্যমান হচ্ছে: তারেক রহমান

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জে ভার্চুয়ালি বক্তব্য দেন তারেক রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

স্বৈরাচার পালিয়ে গেলেও অদৃশ্য শক্তি ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

জেলা শহরের পুরোনো স্টেডিয়ামে আয়োজিত সম্মেলনে তারেক রহমান বলেন, ‘স্বৈরাচার পালিয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরেই জেলা-থানাসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে ভাগে ভাগে বসেছিলাম। সেই মিটিংয়ে আমি একটা কথা বলেছিলাম, স্বৈরাচার বিদায় হয়েছে, কিন্তু অদৃশ্য শক্তি ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। প্রায় এক বছর আগে বলা কথা আজ ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।’

নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘আমি জানি, বিশাল দল আমাদের। স্বৈরাচারের আমলে প্রায় ৫০ লাখেরও বেশি নেতা-কর্মীর নামে মিথ্যা মামলাই ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে, যেই দেশের মোট জনসংখ্যাও এর চেয়ে কম। এতসংখ্যক নেতা-কর্মী আমাদের। থাকতেই পারে বিভিন্ন নেতা-কর্মীর বিভিন্ন মতামত। কিন্তু দলে যখন একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাবে, আমাদের কাজ হচ্ছে দলের সিদ্ধান্তের পেছনে দাঁড়ানো। আপনারা কি কারও ব্যক্তিকর্মী, নাকি ধানের শীষের কর্মী। আপনারা জাতীয়তাবাদী শক্তির কর্মী।’

জনগণের সাথে থাকতে হবে, জনগণকে পাশে রাখতে হবে: তারেক রহমান

জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলমের সভাপতিত্বে প্রায় ৯ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা বিএনপির সম্মেলন। পরিচালনা করেছেন সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন নবী খান সোহেল প্রমুখ।

সম্পর্কিত

সংবিধান সংশোধন ছাড়া নির্বাচন হলে সেটি হবে প্রহসনের নির্বাচন: বুলবুল

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রভাব জাতীয় নির্বাচনেও পড়বে: জামায়াত আমির

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

হেফাজতে ইসলামকে বাদ রেখে বাংলাদেশে রাজনীতি করা যাবে না: রাশেদ খান

সরকারি দল হওয়ার এত আত্মবিশ্বাস তো নির্বাচনে আসেন না কেন— জামায়াতকে প্রশ্ন সালাহউদ্দিনের

আ.লীগের পাচারের অর্থ দিয়ে ১০০ পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যেত: মঈন খান

বিএনপি নেত্রী নিলোফার ক্ষমা না চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেবে ছাত্রশিবির

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

আওয়ামী লীগ মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে: মোস্তফা জামান

জামায়াত ক্ষমতায় গেলে নারীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে: নূরুল ইসলাম বুলবুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা