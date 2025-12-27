হোম > রাজনীতি

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান। ছবি: স্ক্রিনশট

শাহবাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে শায়িত শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারত করেছেন তারেক রহমান।

আজ শনিবার বেলা ১১টা ১৬ মিনিটে ওসমান হাদির সমাধিস্থলে পৌঁছান তারেক রহমান। এরপর ওসমান হাদির কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা শেষে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া ও মোনাজাত করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সেখানে শায়িত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরেও শ্রদ্ধা জানান ও জিয়ারত করেন তিনি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আজকের কর্মসূচির মধ্যে আরও রয়েছে—আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করা ও ভোটার নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

সেখান থেকে তাঁর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের দেখতে জাতীয় অর্থোপেডিক ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) যাওয়ার কথা ছিল। তবে বেলা পৌনে ১১টার দিকে বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়েছে, তারেক রহমান পঙ্গু হাসপাতালে যাবেন না। কারণ, সেখানে বর্তমানে আহত কোনো জুলাই যোদ্ধা চিকিৎসাধীন নেই।

