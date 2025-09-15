বিএনপি প্রতিবন্ধীদের আগেও নমিনেশন দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে: আমীর খসরু

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘আগে আমাদের দল আপনাদেরকে (প্রতিবন্ধীদের) নমিনেশন দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে। আমরা আপনাদের মতো সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চাই।’
রাজধানীর দক্ষিণখান বাজারসংলগ্ন ‘বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির’ অফিসে আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) তিন দিনব্যাপী ‘শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিবন্ধী প্রবক্তা প্রশিক্ষণ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব দর্শন থাকবে, ভাবনা থাকবে, মতামতও থাকতে পারে। অনেক বছর পর দেশের মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের সময় এসেছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণের সমর্থন নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে যে যা চান—করতে পারেন।’
দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা প্রতিবন্ধীদের এক প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু বলেন, ‘বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে কোনো ধরনের বিভেদের সুযোগ নেই। কারণ বাংলাদেশের সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা বলেছে। এখানে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কথা বলা হয়নি, শুধু নাগরিকের কথা বলা হয়েছে।’
অনুষ্ঠানে আমীর খসরু বলেন, ‘সংখ্যালঘু শব্দটা আমি বিশ্বাস করি না, আমার দলও বিশ্বাস করে না। প্রতিবন্ধী বললে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে একটু সংকট লাগে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বললে তাদেরকে আলাদা করে দেখা হয়। আমি চাই বাংলাদেশের সব নাগরিককে সমানভাবে দেখতে। তাই আমি এ শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না।’
আমীর খসরু বলেন, ‘বিএনপি শুধু একটি রাজনৈতিক দলই নয়, বিএনপি একটি উৎপাদনশীল দলও বটে। যার যা প্রয়োজন, সে অনুযায়ী সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আপনাদের মতো যাঁরা আছেন, তাঁদের ক্ষমতা বাড়াতে রাষ্ট্রকে বিনিয়োগ করতে হবে।’
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শারীরিক প্রতিবন্ধী সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট খাদেমুল করিম। এ সময় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ড. জিয়াউদ্দিন হায়দারসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।