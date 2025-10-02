হোম > রাজনীতি

সাংবাদিকদের সঙ্গে এনসিপি নেতা-কর্মীদের ‘দুর্ব্যবহার’, আখতার-জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে এনসিপির সংবাদ সম্মেলন বর্জন করেন সাংবাদিকেরা। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কিছু নেতা-কর্মী সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জন করেছেন সাংবাদিকেরা। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি ফটকে এই ঘটনা ঘটে। সে সময় আখতার হোসেন ও তাসনিম জারা ঘটনাস্থলে ছিলেন না। পরে এনসিপির মিডিয়া সেল এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করে।

জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস গত ২২ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছিলেন। তাঁর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। ৯ দিনের নিউইয়র্ক সফর শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীরা বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ঢাকায় পৌঁছান।

এনসিপির সংবাদ সম্মেলন বর্জন করেন সাংবাদিকেরা। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ঢাকায় পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে আখতার-জারার সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক সাংবাদিক জানান, তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ভিআইপি ফটকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় আখতার হোসেন ও তাসনিম জারার জন্য ফুল নিয়ে পাশেই অবস্থান করছিলেন এনসিপির কিছু নেতা-কর্মী।

হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যের সময় এনসিপির নেতা-কর্মীরা উচ্চ স্বরে ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’ বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এতে হুমায়ুন কবিরের কথা শুনতে সাংবাদিকদের সমস্যা হওয়ায় তাঁরা (সাংবাদিক) এনসিপি নেতা-কর্মীদের স্লোগান না দিতে অনুরোধ করেন। তখন এনসিপির কিছু নেতা-কর্মী কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এর জেরে সাংবাদিকেরা বিমানবন্দরে এনসিপি নেতা আখতার হোসেন ও তাসনিম জারার সংবাদ সম্মেলন বর্জনের ঘোষণা দেন।

