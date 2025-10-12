হোম > রাজনীতি

পিআরসহ ৫ দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিল জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তিসহ পাঁচ দাবিতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ রোববার ঢাকাসহ দেশের সব জেলা প্রশাসকের কাছে একযোগে স্মারকলিপি দেন দলটির নেতারা।

ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন দলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল। স্মারকলিপি দেওয়ার আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তাঁরা।

সমাবেশে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, যদি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, নির্বাচন কমিশন পিআর পদ্ধতি ছাড়া আগের নিয়মে নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হন, আমরা বুঝব এ দেশের ১৮ কোটি মানুষের মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আপনারা একটি দলের আনুগত্য করছেন। এ দেশের মানুষ এটি হতে দেবে না।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনার রাজনৈতিক পরিচয় আমরা জানি। আপনি কোন্ দলের আনুগত্য করেন আমরা জানি। আপনি যদি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে না পারেন, আপনি সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু কোনো চক্রান্তমূলক নির্বাচনের যদি পাঁয়তারা করেন, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তার দাঁতভাঙা জবাব দেব।

গণভোট জাতীয় নির্বাচনের দিন একসঙ্গে হওয়ার কোনো সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণভোটের ব্যাপারে জনগণ ঐক্যবদ্ধ, রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু একটা রাজনৈতিক দল কোন কারণে নির্বাচনের আগে গণভোট চাচ্ছে না, আমাদের বুঝে আসে না।

তিনি যোগ করেন, ওই রাজনৈতিক দল গণভোটের সঙ্গে একমত ছিল না। জনগণ গণভোট চায় বলে তারা গণভোটে আসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু গণভোটের টাইম ফ্রেমের ব্যাপারে এখন যে বক্তব্য তারা দিচ্ছে, সেই বক্তব্যের সঙ্গে এ দেশের মানুষের কোনো সম্পর্ক নাই। এ দেশের মানুষ আগে গণভোট চায়, জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি চায় এবং সেই জুলাই সনদের ভিত্তিতেই পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে আগামী মধ্য ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

এ সময় সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নায়েবে আমির হেলাল উদ্দিন, ঢাকা জেলা আমির দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার নজরুল ইসলাম।

সম্পর্কিত

পিআর নিয়ে আন্দোলনের লক্ষ্য নির্বাচন বিলম্বিত করা: মির্জা ফখরুল

কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে ক্ষুব্ধ সারজিস আলম, নেসকোর কর্মকর্তাদের কলিজা ছিঁড়ে ফেলার হুমকি

অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের বাহিনীর হেফাজতে নেওয়াকে স্বাগত জানালেন জামায়াতের আমির

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

জুলাই জাতীয় সনদ: গণভোটের সময়ে অনড় জামায়াত-এনসিপি

রাজনৈতিক দলের সমাবেশে হামলা নব্য ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব: শামীম পাটোয়ারী

কিছু মানুষ নির্বাচন ব্যাহত করার চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

পিআরের জন্য গণভোটে যেতে হবে কেন—প্রশ্ন আমীর খসরুর

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না: জাপা নেতা আনিসুল

বিয়ের আংটি পরলেন ইশরাক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা