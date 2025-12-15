ক্ষমতায় গেলে আমরা জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা দেব: মির্জা ফখরুল

ক্ষমতায় গেলে চব্বিশের জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এই প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘চব্বিশের জুলাই যোদ্ধা যারা আছে, তাদের অনেকের মধ্যেই শঙ্কা আছে—এই অন্তর্বর্তী সরকারের পরে নতুন সরকার আসলে তাদের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা হবে। আমি খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই, দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, জনগণের ভোটে আমরা যদি নির্বাচিত হয়ে আসি, তাহলে আমরা নিশ্চিত করব যে, জুলাই যোদ্ধা সবাইকে আমরা নিরাপত্তা দেব।’
আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি। আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
আসন্ন নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব। তিনি বলেন, ‘আগামী নির্বাচন আমাদের সেই নির্বাচন, যে নির্বাচনে উদার গণতান্ত্রিক একটা বাংলাদেশ আমরা নির্মাণ করব নাকি একটা পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের দিকে ফিরে যাব—এই নির্বাচনে সেই সিদ্ধান্ত হবে।’
একটি রাজনৈতিক দলের দিকে ইঙ্গিত করে মির্জা ফখরুল বলেন, যে দলটি স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, তারা আজকে নতুন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে চায়, গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করতে চায়। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে দিতে চায়।
বিএনপিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত চলছে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে বিভিন্ন রকম ধোঁয়া তুলে, মিথ্যা কথা বলে বিএনপিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির ওপর হামলা প্রসঙ্গে ফখরুল বলেন, ‘আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমাদের বন্ধু, আমাদের সহকর্মী, আমাদের সন্তান হাদির ওপরে আক্রমণ হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছি। আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখা গেছে, সে আওয়ামী লীগের একজন সন্ত্রাসী। আজকে কেন স্লোগান দেয় তারা যে—বিএনপিকে জবাব দিতে হবে। উদ্দেশ্য একটাই, বিএনপিকে তারা একটা হীন উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করতে চায়।’
২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের দেশে ফেরার দিনকে সামনে রেখে জেগে ওঠারও আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব। তিনি বলেন, ‘২৫ তারিখে আমাদের নেতা আসছেন। সেদিন সমগ্র বাংলাদেশকে কাঁপিয়ে জাতীয়তাবাদের পতাকে তুলে ধরব। তারেক রহমান দেশে আসছেন। আসুন, আমরা সবাই জেগে উঠি দেশের গণতন্ত্রের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য।’
সভায় অন্যদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদসহ আরও অনেকে বক্তব্য দেন।