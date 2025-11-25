হোম > রাজনীতি

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ‘আগের চেয়ে ভালো’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকা বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক আল মামুন আজ মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের কেবিনে নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন তিনি।’

খালেদা জিয়া কবে বাসায় ফিরতে পারবেন, তা তাঁর শারীরিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করছে বলে জানান এই চিকিৎসক।

গত রোববার রাতে গুলশানের বাসা ফিরোজা থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে আনা হয় খালেদা জিয়াকে। এরপর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শক্রমে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চলছে।

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি জানিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মেডিকেল বোর্ডের নিবিড় তত্ত্বাবধানে বিএনপি চেয়ারপারসনের চিকিৎসা চলছে। খালেদা জিয়া তাঁর সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

গত রোববার রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তির পর খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়টি তুলে ধরেন তাঁর চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক এফ এম সিদ্দিকী। একসঙ্গে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে আনা হয় বলে জানান তিনি।

এফ এম সিদ্দিকী বলেন, ‘উনার চেস্টে ইনফেকশন হয়েছে। চেস্টে ইনফেকশন হওয়ায় একসঙ্গে উনার হার্ট এবং ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে। আমরা খুব দ্রুত উনাকে হাসপাতালে এনেছি। তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত যে পরীক্ষাগুলো করা দরকার, সেগুলো করে জরুরি যে চিকিৎসা দরকার সেটা দিয়েছি। এই মুহূর্তে উনি সর্বোচ্চ চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছেন।’

৭৯ বছর বয়সী খালেদা জিয়া বহু বছর ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। গত ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান তিনি। ১১৭ দিন সেখানে অবস্থান শেষে ৬ মে দেশে ফেরেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া মাহফিল

এদিকে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে ঢাকায় দোয়া মাহফিল করেছে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নয়াপল্টনে ভাসানী ভবনে জিয়া মঞ্চ ও বিকেলে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জিয়াউর রহমান সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে ভাসানী ভবনে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর জানায়, সারা দেশে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের পক্ষ থেকে দলের চেয়ারপারসনের আশু সুস্থতার জন্য দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

