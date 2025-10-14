গণতন্ত্র উত্তরণের পরীক্ষায় বিএনপিকে উত্তীর্ণ হতে হবে: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, গণতন্ত্র উত্তরণের যে পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় বিএনপিকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তাঁর দাবি, গণতন্ত্রই একমাত্র ব্যবস্থা, যা সব ধরনের মানুষের বিকাশের সুযোগ করে দেয় এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ঠাকুরগাঁও সদর ও রুহিয়া থানা বিএনপির নির্বাহী কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এসব কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘সামগ্রিকভাবে আমরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছি। আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দীর্ঘ ছয় বছর কারাগারে থাকতে হয়েছে। আমাদের প্রায় ৬০ লাখ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। ২০ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।’
তিনি বলেন, ‘ইলিয়াস আলীসহ আমাদের প্রায় ১৭ শ নেতা-কর্মীকে গুম করে দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদের কোনো খোঁজ মেলেনি। আমাদের নেতা তারেক রহমান সাহেবকেও মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তিনি এখনো দেশে ফেরেননি।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, আগামী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ আবার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ফিরে যাবে। তিনি দাবি করেন, মানুষ নির্বাচন চায়। তারা ১৫-১৬ বছর ভোট দিতে পারেনি। এবার তারা ভোট দিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে চায়, নিজস্ব সরকার তৈরি করতে চায়। তাঁর প্রত্যাশা, নতুন সরকার ও পার্লামেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবার সচল হবে এবং একটি সমৃদ্ধিশালী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণ হবে।
সংবাদকর্মীরা রাষ্ট্রের একটি বড় স্তম্ভ উল্লেখ করে উপস্থিত সংবাদকর্মীদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রের বড় খুঁটি সাংবাদিকেরা। আপনাদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এবং সমালোচনার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র টিকে থাকবে। এটি হচ্ছে গণতন্ত্রের নিয়ম।’ মির্জা ফখরুল সংবাদপত্রকে শুধু চটকদার বা বেশি বিক্রি হবে—এ ধরনের সংবাদ ছাপিয়ে মূল জায়গা থেকে সরে না যাওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারের বিষয়ে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও আরও সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মূল লক্ষ্য গণতন্ত্রকে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করা, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দেওয়া এবং গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা। এই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্দেশনা দিচ্ছেন।’
মির্জা ফখরুল জানান, ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) সরকার গঠিত সংস্কার যে কমিটি রয়েছে—সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য যেগুলোতে বিএনপি একমত হতে পেরেছে—সেসব বিষয়ে তাঁরা স্বাক্ষর করবেন। যেগুলোতে একমত হতে পারেননি, তা নির্বাচনের পরে পার্লামেন্টের রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরবে এবং জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সেই বিষয়গুলো নিষ্পত্তি হবে।