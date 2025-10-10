হোম > রাজনীতি

জুলাই সনদকে ইতিবাচকভাবে দেখছে বিএনপি: রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

আগামী বুধবার স্বাক্ষরিত হতে যাওয়া জুলাই সনদকে বিএনপি ‘ইতিবাচকভাবে’ দেখছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের আগেই এই সনদের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে আলোচনার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। আমরা আশাবাদী, জুলাই সনদ নিয়ে একটি ইতিবাচক রাজনৈতিক সমঝোতা হবে।’

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার নিয়েও এ সময় কথা বলেন রিজভী।

তিনি বলেন, ‘তারেক রহমান দীর্ঘ ১৭ বছর পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর কথার মধ্যে কোনো দলীয় পক্ষপাত ছিল না। তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ধ্বংস চাননি, ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন। তারেক রহমানের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সেখানে জাতীয় ঐক্যের আহ্বানই মুখ্য।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অ্যাগ্রিকালচারিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (অ্যাব) নতুন আহ্বায়ক কৃষিবিদ কামরুজ্জামান, সদস্যসচিব কৃষিবিদ শাহাদাৎ হোসেন বিপ্লব প্রমুখ।

