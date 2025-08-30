মব করে জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রা দমানো যাবে না: কাজী মামুন

জাতীয় পার্টি (একাংশ) মহাসচিব কাজী মামুনূর রশিদ বলেছেন, মব ভায়োলেন্স, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করে জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রা দমিয়ে রাখা যাবে না। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণে শতভাগ ব্যর্থ। জনগণ তাদেরকে আর দেখতে চায় না।
আজ শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিবৃতিতে এসব কথা বলেন তিনি।
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের স্বার্থে অবিলম্বে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আহ্বান জানান কাজী মামুন। তিনি বলেন, অন্যথায় আগামী দিনগুলো এই দেশ ও জাতির জন্য ভয়ংকর পরিনিতি বয়ে আনতে পারে যার ফলে আমাদের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে।
দেশ ও জাতির স্বার্থে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের প্রতি অনুরোধ করেন কাজী মামুন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মব সৃষ্টি করে অঙ্গীসংযোগের চেষ্টা হয়েছিল দাবি করে তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির কার্যালয় ও সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী কঠোর হতে বাধ্য হয়।
দলটির দপ্তর সম্পাদক আবুল হাসান আহমেদ জুয়েলের স্বাক্ষরিত পৃথক আরেক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় চেয়ারম্যান (একাংশ) রওশন এরশাদের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের প্রদত্ত ও সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে সেলিম রানা সিয়ামকে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) আহ্বায়ক ও সাহিদুল ইসলাম সাকিলকে (ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) সদস্যসচিব করে জাতীয় ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটি গঠন করেছেন। কমিটিতে আরও রয়েছেন সিনিয়র যুগ্ম- আহবায়ক শরীফ মিয়া, সদস্য সেলিম রানা হিরো।
উক্ত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ আহবায়ক কমিটি গঠন করবে।