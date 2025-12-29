১৭ বছর পর নয়াপল্টনে তারেক রহমান

১৭ বছর পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় তারেক রহমানের গাড়ি বহর।
এ সময় দলের নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানান। এ সময় রাস্তায় ভিড় না করে জনভোগান্তি এড়াতে কর্মী-সমর্থকদের রাস্তা ফাঁকা করার অনুরোধ করেন তারেক রহমান।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
আজ বেলা ৩টার দিকে গুলশানের বাসা থেকে নয়াপল্টনের উদ্দেশে রওনা করেন তারেক রহমান। এর আগে, গতকাল প্রথমবারের মতো গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান তারেক রহমান।