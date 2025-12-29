হোম > রাজনীতি

১৭ বছর পর নয়াপল্টনে তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

১৭ বছর পর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে এসে পৌঁছায় তারেক রহমানের গাড়ি বহর।

তারেকের প্রত্যাবর্তনে উজ্জীবিত বিএনপি

এ সময় দলের নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে স্বাগত জানান। এ সময় রাস্তায় ভিড় না করে জনভোগান্তি এড়াতে কর্মী-সমর্থকদের রাস্তা ফাঁকা করার অনুরোধ করেন তারেক রহমান।

দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় দলের নেতাকর্মীদের তাঁকে স্বাগত জানাতে ভিড় করেন। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

আজ বেলা ৩টার দিকে গুলশানের বাসা থেকে নয়াপল্টনের উদ্দেশে রওনা করেন তারেক রহমান। এর আগে, গতকাল প্রথমবারের মতো গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান তারেক রহমান।

সম্পর্কিত

এবি পার্টির মঞ্জুর জন্য ফেনী-২ আসন ছেড়ে দিল জামায়াত

এনসিপি-জামায়াত জোটে যুক্ত হচ্ছে আরেকটি দল, আসন বণ্টন ঘোষণা রাতেই

শেষ দিনে ঢাকা-১৭ আসনে তারেক রহমানের মনোনয়নপত্র জমা

নির্বাচন না করার ঘোষণা দিলেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু

জামায়াত আমিরের বিপক্ষে লড়তে কোনো চাপ বোধ করছি না: বিএনপির মিল্টন

ঢাকা-১৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ববি হাজ্জাজ

নির্বাচনে আর কোনো আইনি বাধা নেই মান্নার

‘জেবু’কে নিয়ে মানুষের কৌতূহল দেখে অবাক জাইমা, দীর্ঘ পোস্টে লিখলেন অনুভূতি

নাহিদকে শুভকামনা জানিয়ে সরে গেলেন জামায়াতের আতিক

এনসিপির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন মওলানা ভাসানীর নাতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা