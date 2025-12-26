হোম > রাজনীতি

১৯ বছর পর বাবার সমাধিস্থলে যাচ্ছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বুলেটপ্রুফ বাসে করে জিয়াউর রহমানের সমাধির পথে তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত করতে ২০০৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর তাঁর সমাধিস্থলে গিয়েছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ১৯ বছর পর আজ শুক্রবার বাবার কবর জিয়ারত করতে যাচ্ছেন তিনি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তারেক রহমানের গাড়িবহর জিয়া উদ্যানের দিকে যাচ্ছিল।

তারেক রহমানের এই কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই ঢাকার শেরে বাংলা নগরের জিয়া উদ্যান ও আশপাশের এলাকায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা জড়ো হয়েছেন। কারও হাতে দলীয় পতাকা, কেউ ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন।

বাবার কবর জিয়ারতের পর তারেক রহমান সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।

১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন তারেক রহমান। তাঁর প্রত্যাবর্তনে নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রবল চাঙাভাব বিরাজ করছে।

সম্পর্কিত

খবর সত্য হলে এনসিপির জোটে থাকবে না রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

স্মৃতিসৌধে যাবেন তারেক রহমান: দর্শনার্থী প্রবেশ বন্ধ, বাইরে নেতা-কর্মীদের ভিড়

জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলের পথে তারেক রহমান

জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলে কঠোর নিরাপত্তা, পৌঁছে গেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা

আসিফের ফেসবুক পেজ রিমুভ করা হয়েছে, সংঘবদ্ধ রিপোর্টের অভিযোগ

আরও কমেছে পেঁয়াজ আলু ও সবজির দাম

অবশেষে মায়ের শয্যাপাশে ছেলে

ভোটের পথে মিলতে যাচ্ছে জামায়াত ও এনসিপি

সবাই মিলে গড়ব দেশ—দেশে ফিরে প্রত্যয়ী তারেক রহমান

জুমার পর বাবার কবর জিয়ারত করে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাবেন তারেক রহমান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা