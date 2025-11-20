তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগামী নির্বাচনগুলো গ্রহণযোগ্য করবে: আমীর খসরু

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে দেশে আগামী সংসদ নির্বাচনগুলো ‘সুসংহত এবং গ্রহণযোগ্য’ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের মানুষকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, যে জীবনগুলো দিতে হয়েছে, যে নির্বাচনগুলো কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে যে অপশাসন, নিপীড়ন ও নির্যাতনের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে আমরা আশা করি, সেটা আগামী নির্বাচনগুলোকে সুসংহত ও গ্রহণযোগ্য করবে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আজ বৃহস্পতিবার কমল মেডিএইড আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় অবৈধ ঘোষণা করে আজ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত।
এর মধ্য দিয়ে সংবিধানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরলেও আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অন্তর্বর্তী সরকারে অধীনেই হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা কার্যকর হবে চতুর্দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে।
আজকের রায়ের বিষয়ে আমীর খসরু বলেন, ‘আশা করছি, আগামী দিনগুলোতে নির্বাচনগুলো অন্তত সুষ্ঠু হবে, গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও এয়োদশ সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার-সম্পর্কিত নয়। নির্বাচিত সরকারের অনুপস্থিতিতে দেশ কত দূর যেতে পারে, বিগত দিনে দেখেছি। এখনো একটি অনির্বাচিত সরকার আছে। যদিও আমি তাদের বিগত স্বৈরাচারের সঙ্গে তুলনা করছি না।’
নির্বাচিত ও অনির্বাচিত সরকারের পার্থক্য টেনে আমীর খসরু বলেন, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচিত সরকারের পক্ষে যে কাজগুলো করা সম্ভব হয়, কোনো অনির্বাচিত সরকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সুতরাং বাংলাদেশের মানুষ একটি নির্বাচিত সরকারের অপেক্ষায় আছে।