পাহাড়ে সেনা মোতায়েন নিয়ে আপত্তি ভাবিয়ে তোলে: গাজী আতাউর রহমান

খাগড়াছড়িতে অস্থিরতার ঘটনাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বহুদিনের চলমান ভূরাজনৈতিক কূটচালের অংশ বলে মনে করছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এমনটিই বলেছেন দলের যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান।
বিবৃতিতে গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ির ঘটনার পরম্পরা দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, পরিকল্পিতভাবে উত্তেজনা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও ক্রমাগত উসকানি দিয়ে পরিস্থিতিকে সহিংসতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আদতে পাহাড়িদের স্বার্থ রক্ষা বা পাহাড়িদের নিরাপত্তার প্রশ্ন এখানে মুখ্য ছিল না। মানুষের আবেগকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রকে অস্থির করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বহুদিনের চলমান ভূরাজনৈতিক কূটচালের অংশ হিসেবে সুযোগ সন্ধান করা হয়েছে।
গাজী আতাউর রহমান হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চায় যে, বাংলাদেশের অখণ্ডতায় প্রশ্ন তৈরি করে— এমন চক্রান্ত সমূলে প্রতিরোধ করা হবে।
অস্থিরতায় নিহতদের পরিবার ও আহতদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে আতাউর রহমান বলেন, ‘দেশের একটি শ্রেণি পাহাড়ে সেনা মোতায়েন নিয়ে আপত্তি তুলেছে। তাদের আপত্তির পেছনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে কি না— তা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। সেনা মোতায়েন থাকার পরেও পাহাড়ে সশস্ত্র অপরাধের ঘটনা ঘটছে। এই বাস্তবতায় সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবি সরল কোনো দাবি নয়।’
আতাউর রহমানের মতে, এই ধরনের দাবির মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী নিপীড়নমূলক অবস্থান নিয়েছে। এমন বার্তা সম্পূর্ণ ভুল। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কোনোভাবেই যেন কারও অবস্থান দেশের সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।