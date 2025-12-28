হোম > রাজনীতি

৩ জানুয়ারির মহাসমাবেশ স্থগিত করেছে জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কৃষি ও কৃষি প্রাধান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার কারণে আগামী ৩ জানুয়ারির ঘোষিত সমাবেশ স্থগিত করেছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ রোববার (২৮ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এমনটি জানান দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আগামী ৩ জানুয়ারি দেশের ৯টি কৃষি ও কৃষি প্রাধান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা থাকায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পূর্বঘোষিত ৩ জানুয়ারির মহাসমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করা হলো।

বর্তমানে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিশেষ করে ওসমান হাদির শহীদ হওয়ার ঘটনা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ বেশ কয়েকটি ইস্যু সামনে রেখে এই মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিল জামায়াত।

