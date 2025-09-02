আওয়ামী লীগের মতো চাটার দল হলে বিএনপিকেও মানুষ ভালোবাসবে না: মির্জা ফখরুল

মানুষের ভালোবাসা পেতে আওয়ামী লীগের পথে না হেঁটে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের দেখানো পথে হাঁটতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘তাঁরই (জিয়াউর রহমান) উত্তরসূরি আমরা। আমরা সেই বিএনপি করি। সেই বিএনপি করে যদি আমরা আওয়ামী লীগের মতো চাটার দলে পরিণত হই, তাহলে কি মানুষ আমাদের ভালোবাসবে? এইটা মাথায় রাখবেন সবাই।’
আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর উত্তরায় খাল ও লেক পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথাগুলো বলেন। দলটির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি এই কর্মসূচির আয়োজন করে।
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কিছু নেতা-কর্মীর উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘অনেকে স্যুট পরে আসছেন। স্যুট পরে খাল পরিষ্কার হয় না। অনেক মহিলা নেতৃবৃন্দ আসছেন পারলার থেকে। তাহলে কীভাবে খালে নামবেন? কর্মসূচি দিয়ে নিজেদের কাজ করতে হবে। আগামী কয়েক দিন খাল পরিষ্কারের কর্মসূচি চলবে। আপনাদের লোকজনের কাছে যেতে হবে। জনগণের কাছে যেতে হবে। আমাদের কাজ হলো মানুষের মন জয় করা।
‘শুধু কথায় নয়, কাজে দেখাতে হবে। আমাদের দেখাতে হবে যে আমরা আমাদের নেতা জিয়াউর রহমানের মতোই সৎভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারি।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন বিএনপির এই নেতা।
তিনি বলেন, ‘ভিপি নুরের ওপর অতর্কিত হামলা তাদেরই (আওয়ামী লীগ) কাজ। আপনাদের ওপর আঘাত আসলে সেই হাত ভেঙে দেবেন। মনে রাখবেন, দুই হাজার মানুষের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বৈরাচারমুক্ত হয়েছে। বর্তমান সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন দেবে—এমনটা জনগণ আশা করে।’
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোস্তফা জামান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন, যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।