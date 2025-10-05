হোম > রাজনীতি

বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় অব্যাহতি পেলেন মির্জা ফখরুলসহ ২২ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ২২ জনকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ।

মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন যুবদলের নেতা নুরুল ইসলাম নয়ন, রবিউল ইসলাম নয়ন, খন্দকার এনামুল হক এনাম, শরীফ উদ্দিন জুয়েল, সাজ্জাদুল মিরাজ, আসিফ ওমর ফারুক, নজরুল ইসলাম জুয়েল, ইসমাইল হোসেন দুলাল, মিজানুর রহমান টিপু, লিয়ন হক এবং বিএনপি নেতা লোকমান হোসেন ফকির, কাজী হাসিবুর রহমান শাকিল ও এস এম আব্বাস।

২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে বিজয়নগর পানির ট্যাংকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ হয়। পুলিশের গাড়িতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ভাঙচুর করা হয়।

এ ঘটনায় ডিএমপির বাড্ডা জোনের তৎকালীন সহকারী কমিশনারের চালক ও পুলিশের কনস্টেবল মো. শাহীন আলম পল্টন থানায় মামলাটি করেন। পরে ওই ২২ জন আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

মির্জা ফখরুলসহ এই ২২ নেতাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে আবেদন করা হলে আজ শুনানি শেষে তা মঞ্জুর করেন আদালত।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিভিন্ন মামলা থেকে একে একে অব্যাহতি পাচ্ছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দলটির মহাসচিবসহ অন্যরা এক মামলায় অব্যাহতি পেলেন।

