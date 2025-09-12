হোম > রাজনীতি

বিএনপি প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না: ড. মঈন খান

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর পলাশ উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে পথসভায় বিএনপি নেতা ড. আবদুল মঈন খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, বিএনপি প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, সংঘাত-সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। সুশাসনে বিশ্বাস করে, জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে। বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নরসিংদীর পলাশ উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের পারুলিয়া মোড়ে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আবদুল মঈন খান বলেন, ‘বিএনপি এ দেশের ছাত্র-জনতার সঙ্গে মিলে স্বৈরাচার সরকারকে বিতাড়িত করেছে। বিএনপি দীর্ঘ ১৬ বছর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আমাদের সবার সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে আজ আমরা পুনরায় মুক্ত হয়েছি। সেই বিজয়কে সুসংহত করতে হলে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ফিরিয়ে আনতে হবে। যারা দেশ চালাবে, তাদের জনগণের সঙ্গে জবাবদিহি করতে হবে। আওয়ামী লীগের সময় জবাবদিহি ও গণতন্ত্র ছিল না। তারা উন্নয়নের নামে লুটপাট করে দেশ ধ্বংস করেছে। উন্নয়নের নামে সাইনবোর্ড টানিয়ে সেসব টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছে।’

পথসভায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন ভূঁইয়া মিল্টন, পৌর বিএনপির সভাপতি আলম মোল্লা, গজারিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেন ভূঁইয়া শামীমসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

