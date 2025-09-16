হোম > রাজনীতি

জামায়াত আমিরের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। আজ মঙ্গলবার জামায়াতের বসুন্ধরার কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

সাক্ষাৎকালে আরও ছিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং চীন দূতাবাসের রাজনৈতিক শাখার পরিচালক ঝ্যাং জিং।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন।

এ ছাড়া সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ ও চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, কূটনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা আরও জোরদার হবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

