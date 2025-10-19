জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করল গণফোরাম

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে গণফোরাম। আজ রোববার জাতীয় সংসদের এলডি হলে দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান সনদে স্বাক্ষর করেন।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য সফর রাজ হোসেন, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান। সঞ্চালনা করেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (জাতীয় ঐকমত্য) মনির হায়দার।
এর আগে, গত শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন ২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও চারটি বামপন্থী দল সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ছিল না। সেদিন অনুষ্ঠানে গেলেও সনদে সই করেনি ড. কামাল হোসেনের দল গণফোরাম।
পরে গণফোরামের পক্ষ থেকে বলা হয়, জুলাই জাতীয় সনদের খসড়ায় সংবিধান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশটি বাদ না দিলে তাঁরা সনদে স্বাক্ষর করবেন না।
যদিও স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগেই চূড়ান্ত সনদে সংবিধান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাদের সুপারিশ কমিশন প্রত্যাহার করে। স্বাক্ষরের আগে সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে না জানানোয় সনদে স্বাক্ষর করেনি গণফোরাম।
তবে শুক্রবার রাতে দলটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা পরে স্বাক্ষর করবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুপুর সাড়ে ১২টার পর জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।