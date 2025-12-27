কুমিল্লা-৩ থেকে আসিফ মাহমুদের পক্ষে নেওয়া হলো মনোনয়ন ফরম

কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা শুরু হলেও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মুরাদনগর থেকে নির্বাচনের বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
গত ২৪ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা হয়। তবে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাতে।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (গোপনীয় ও প্রবাসী কল্যাণ) হাচিবুর রহমান পরাগ গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনে এখন পর্যন্ত মোট ১০৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে গত বুধবার রমজানুল করিম নামের এক ব্যক্তি কুমিল্লা-৩ আসনে আসিফ মাহমুদের পক্ষে স্বতন্ত্র মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার আকুবপুর ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনের ছেলে। তবে তাঁর পক্ষে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকারী রমজানুল করিমের বাড়ি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার পালপাড়া গ্রামে। তিনি পেশায় কুমিল্লা জেলা জজ আদালতের একজন আইনজীবী সহকারী।
মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের বিষয়ে জানতে চাইলে রমজানুল করিম বলেন, বুধবার কয়েকজন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে আসিফ মাহমুদের ঠিকানা ও ব্যাংক ড্রাফটের অর্থ দিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধ অনুযায়ী তিনি ফরম সংগ্রহ করে দেন। সাবেক এই উপদেষ্টার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানান তিনি।
এ বিষয়ে জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াকে ফোনে পাওয়া যায়নি।
তবে আসিফ মাহমুদের চাচাতো ভাই এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুরাদনগর উপজেলা আহ্বায়ক উবায়দুল সিদ্দিকী বলেন, বিভিন্ন মাধ্যমে শুক্রবার রাতে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। তাঁর দাবি, মুরাদনগর থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কীভাবে এবং কার মাধ্যমে এই ফরম সংগ্রহ করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও তারা অবগত নন। তাদের জানা অনুযায়ী, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ঢাকা থেকেই নির্বাচনে অংশ নেবেন এবং সেটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।
উল্লেখ্য, গত ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। এর আগের দিন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। পরদিন ১২ ডিসেম্বর তিনি নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ঢাকা-১০ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেন। এরপর ২২ ডিসেম্বর ধানমন্ডিতে সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তিনি নিজেই ঢাকা-১০ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।