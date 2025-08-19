হোম > রাজনীতি

চোখের চিকিৎসায় ব্যাংককে গেলেন মির্জা আব্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। ফাইল ছবি

চোখের চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। ব্যাংককের রুটনিন আই হসপিটালে চিকিৎসা নেবেন বলে জানা গেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়েন তিনি।

মির্জা আব্বাসের একান্ত সহকারী মিজানুর রহমান সোহেল এ কথা জানান।

সোহেল আরও জানান, ‘স্যার চোখের চিকিৎসা নিতে ব্যাংককে গেছেন। সেখানে রুটনিন আই হসপিটালে চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা হয়েছে।

দুই দিন পরই স্যারের অস্ত্রোপচার হবে।’

মির্জা আব্বাসের সঙ্গে রয়েছেন সহধর্মিণী আফরোজা আব্বাস ও ছেলে মির্জা ইয়াসীর আব্বাস।

সোহেল আরও জানান, আরোগ্য কামনায় মির্জা আব্বাসের পরিবার দলের নেতা-কর্মীসহ দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন।

