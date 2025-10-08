হোম > রাজনীতি

ইসিতে গঠনতন্ত্র ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জমা দিল জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দলের সংশোধিত গঠনতন্ত্র ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নির্বাচন কমিশনে (ইসি) জমা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

আজ বুধবার দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জোবায়ের ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জসিম উদ্দিন সরকার এ-সংক্রান্ত চিঠি ইসিতে জমা দেন।

ইসিতে আসার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বলেন, ‘আমাদের দলের কিছু তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়ে গেলাম।’

জামায়াতের প্রতিনিধি আসার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ জানান, জামায়াতে ইসলামী সংশোধিত গঠনতন্ত্র ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর জমা দিয়েছে।

তবে জামায়াতের গঠনতন্ত্রে কী ধরনের সংশোধন আনা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পারেননি তিনি।

ইসি সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় অনুমোদিত দলীয় গঠনতন্ত্রের সর্বশেষ সংশোধনী জমা দিয়েছে জামায়াত।

ইসি কর্মকর্তারা জানান, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা চালু করে এ টি এম শামসুল হুদা কমিশন। ২০০৮ সালে প্রথমবার আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ ৩৯টি দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়। তখন অনেক দলকে সংবিধান, আইন ও বিধি মেনে গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে বলা হয়। জামায়াতকেও কয়েক দফা চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দলটির নিবন্ধন বাতিল করা হয়।

জুলাই অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর চলতি বছর নিবন্ধন ফিরে পায় জামায়াত। সে বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, এক যুগ পর গত ৩১ জুলাই বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দেয় দলটি।

ইসিতে জমা দেওয়া হিসাবে তখন দেখা যায়, ২০২৪ পঞ্জিকা বছরে জামায়াতে ইসলামীর আয় ২৮ কোটি ৯৭ লাখ ২৯৯ টাকা। আর ব্যয় ২৩ কোটি ৭৩ লাখ ৩৮ হাজার ১৭৭ টাকা। কিন্তু সেখানে জামায়াতের ব্যাংক হিসাব নম্বর ছিল না। এরপর প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে দলটিকে চিঠি দেয় ইসি; যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সংশোধিত গঠনতন্ত্র ও ইসলামী ব্যাংকে দলের কার্যক্রমের বিষয়টি কমিশনকে জানাল দলটি।

