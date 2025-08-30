হোম > রাজনীতি

স্বৈরশাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে কিছু রাজনৈতিক দল: সেলিমা রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ প্রজন্ম’ ৭১ আয়োজিত আলোচনা সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বৈরশাসনের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর লক্ষ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রক্রিয়া বানচালের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান। তিনি বলেছেন, বর্তমানে কয়েকটি দল নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহতের চেষ্টা করছে, যাকে স্বৈরশাসনের পদধ্বনি হিসেবে দেখা যাচ্ছে। তবে দেশবাসী তা হতে দেবে না।

আজ শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই অভিযোগ করেন। বাংলাদেশ প্রজন্ম ’৭১ এই সভার আয়োজন করে।

সেলিমা রহমান বলেন, ‘আমরা একটি দুঃশাসন থেকে বের হতে পেরেছি। তবে এখনো দেশে স্বৈরাচারের দোসরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন দাবিদাওয়া তুলে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে।

‘বিএনপির পেছনে একটি ষড়যন্ত্র চলছে। বিএনপি সব সময় জনগণের ভোটাধিকার আদায়ে কাজ করেছে। ১৭ বছর ধরে বিএনপির নেতা-কর্মীরা নির্যাতন সহ্য করেছে। বেগম খালেদা জিয়াকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁকে নিঃশেষ করার সব চেষ্টাই স্বৈরশাসকেরা করেছে।’

তিনি বলেন, ‘আজ আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস। আজকের দিনে ইলিয়াস আলী ও চৌধুরী আলমসহ আরও অনেক নিখোঁজ ব্যক্তিকে স্মরণ করা হচ্ছে।’

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাসের মো. রহমতুল্লাহ, যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন প্রমুখ।

