হোম > রাজনীতি

নির্বাচন বানচালে শেখ হাসিনা চোরাগোপ্তা হামলার পরিকল্পনা করছেন: শামসুজ্জামান দুদু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রতীকী যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, ‘স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছেন। চোরাগোপ্তা হামলার পরিকল্পনা করছেন। তাঁরা যদি আবার ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করেন, তাহলে জনগণ আর কোনো ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না। সম্মিলিতভাবে আবার তাদের প্রতিহত করবে।’

আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ‘প্রতীকী যুব সমাবেশে’ তিনি এ মন্তব্য করেন। সমাবেশটির আয়োজন করে বাংলাদেশ নাগরিক অধিকার আন্দোলন।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। দেশে যদি নির্বাচনের ঘোষণা আসে তবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ বিএনপিকে আবারও ক্ষমতায় আনবে বলে মনে করেন তিনি।

শামসুজ্জামান দুদু আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের কথা উল্লেখ করে বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেছে।

তিনি বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বহুবার দেশের মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে আওয়ামী লীগ সে দাবি উপেক্ষা করেছে। যার কারণে তাদের এই করুণ পরিণতি হয়েছে। তারা যদি সুষ্ঠু নির্বাচন দিত এসে গণতন্ত্র রাখত তাহলে তাদের এ পরিণতি হতো না।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সভাপতি এম জাহাঙ্গীর আলম এবং সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব ইঞ্জিনিয়ার মোফাজ্জল হোসেন হৃদয়। এ সময় বিএনপির জাতীয় পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

কর্তৃত্ববাদের আওয়াজ পাওয়া যায়: ডা. জাহিদ

সাংগঠনিকভাবে যতটা শক্তিশালী হওয়ার কথা ছিল, তা অর্জন করতে পারিনি: নাহিদ ইসলাম

অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তরুণদের আকৃষ্ট করার প্রত্যাশা

পিআর পদ্ধতিতেই জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে: ফয়জুল করীম

৭০ শতাংশ জনগণ পিআর চায়—যাচাইয়ে গণভোটের চ্যালেঞ্জ দিলেন গোলাম পরওয়ার

সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাইকমিশনারের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

আলোচনার মধ্যে রাজপথে কর্মসূচি গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়: মির্জা ফখরুল

পিআর চাইলে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে করতে হবে, এটাই গণতন্ত্র: আমীর খসরু

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির দাবিতে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের বিক্ষোভ

পিআরের দুই-একটা সাইড ইফেক্ট নাই, তা আমি বলব না: ফয়জুল করীম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা