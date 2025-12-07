বিএনপি নেতা পিন্টুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে, দাবি স্ত্রীর

বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক এবং সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে ‘পরিকল্পিতভাবে হত্যা’ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর স্ত্রী ও সাবেক মহিলা কাউন্সিলর নাসিমা আক্তার কল্পনা। পাশাপাশি তিনি বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গঠিত স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে তৎকালীন এসবির প্রধান ও বর্তমান আইজিপি বাহারুল আলমের অপসারণ ও বিচারের দাবি করেছেন।
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন।
প্রতিবাদ সভায় নাসিমা আক্তার কল্পনা বলেন, ‘আমি বহুবার বলেছি, আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীন তদন্ত কমিশন এখন প্রমাণ করেছে যে এটি ছিল পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। হাইকোর্টের চিকিৎসার নির্দেশ অমান্য করে তাঁকে রাজশাহী কারাগারে পাঠানো হয়। রিমান্ড ও নির্যাতনের কারণে তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে যায়। থেরাপির জন্য আদালতের আদেশ থাকলেও তা পালন করা হয়নি।’
নাসিমা আক্তার অভিযোগ করে বলেন, তাঁর পরিবারের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমনকি সন্তানের পড়াশোনার টাকাও এনবিআর থেকে তুলে নেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ-সমর্থিত স্থানীয় নেতা-কর্মীরা পিন্টুর জনপ্রিয়তায় আতঙ্কিত হয়ে তাঁকে প্রতিদিন ‘আটকে রাখার’ নির্দেশ দিত এবং একদিনের জন্যও তাঁকে কারাগার থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।
শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের সভাপতি রফিক আহমেদ ডলার বলেন, স্বাধীন তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে যে তৎকালীন সিআইডির কর্মকর্তারা, বিশেষ করে আব্দুল কাহহার আকন্দ, নূর মোহাম্মদ এবং বর্তমান আইজিপি বাহারুল আলম পিলখানা হত্যাকাণ্ড ও পিন্টুকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারে ভূমিকা রেখেছিলেন।
প্রতিবাদ সমাবেশে অ্যাডভোকেট সোহাগের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের সেক্রেটারি আলমগীর কবির সেলিম, সাবেক কাউন্সিলার বিএনপি নেতা মোহন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক এনামুল হক এনাম প্রমুখ।