হাদির ওপর হামলায় কে কী বললেন

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে। আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে ইনকিলাব মঞ্চের এই নেতার ওপর হামলার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের এমন প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় ফেসবুকে।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিজের ফেসবুক ওয়ালে এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই অমানবিক ও নৃশংস ঘটনার প্রতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
তারেক রহমান আরও বলেন, ‘দেশ অত্যন্ত সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। একটি গোষ্ঠী আগামী নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে এবং যেকোনো মূল্যে এ দেশের মানুষ যাতে তাদের হারানো গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে পারে তার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে লিখেন, ‘ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির ওপর গুলির ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মতভিন্নতার কারণে এ ধরনের সহিংসতা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় মন্তব্য করে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান এক পোস্টে লিখেন, ‘ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমি এই ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত দাবি করছি এবং দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন।’
অন্য আরেক পোস্টে জামায়াত আমির লিখেন, ‘ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে, সমাজের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের হাতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র রয়েছে।’
সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের পাকড়াও করা নির্বাচন কমিশনের প্রধানতম দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেন শফিকুর রহমান। আরও বলেন, ‘যদি এই কাজে কোনো ধরনের শিথিলতা প্রদর্শিত হয়, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচনের বুলি একেবারেই ফাঁকা বলে প্রমাণিত হবে। জনগণের জীবন, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা যেকোনো মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে জনগণ তাদের পাশে দাঁড়াবে।’
এদিকে ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম হাদির ওপর গুলি চালানোর ঘটনায় অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি লিখেন, ‘ওসমান হাদিকে গুলি করা হলো। চাঁদাবাজ ও গ্যাংস্টারদের কবল থেকে ঢাকা সিটিকে মুক্ত করতে অচিরেই আমাদের অভ্যুত্থান শুরু হবে। রাজধানীর ছাত্র-জনতাকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।’
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি তিনি আহ্বান জানান, ‘অতি সত্বর এই গুলিকারীকে চিহ্নিত করতে হবে এবং একই সঙ্গে এই ঘটনার পেছনের রাজনৈতিক মোটিভ উদ্ঘাটন করে জাতিকে জানাতে হবে। একই সঙ্গে আহ্বান জানাব, দলমত-নির্বিশেষে যেসব প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারের জন্য মাঠে থাকবেন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মির্জা গালিব এক পোস্টে লিখেন, ‘ওসমান হাদি জুলাইয়ের আইকনিক ফিগার, আমাদের সময়ের নায়ক। হাদিদের কোনো ভয় থাকে না, কোনো মৃত্যু থাকে না। যারা কাপুরুষের মতো গুলি করে বিপ্লবকে শেষ করতে চায়; তারা জেনে রাখো, আমাদের বিপ্লব চলবেই। হাসবুনাল্লাহ।’
হাদির হত্যাচেষ্টার সঙ্গে জড়িতদের শেষ পরিণতি দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলের হয়ে ভিপি পদে লড়াই করা ছাত্রদল নেতা আবিদুল ইসলাম আবিদ। তিনি বলেন, ‘হাদি ভাই জুলাইয়ে আমাদের রাজপথের সহযোদ্ধা। আগস্ট ২০২৪-এর পর থেকেই নানান হুমকির মধ্য দিয়ে উনি গেছেন। যে শক্তিই হাদি ভাইয়ের হত্যাচেষ্টার সঙ্গে জড়িত তাদের শেষ পরিণতি আমরা দেখে নিব, ইনশা আল্লাহ। জুলাই বিপ্লবের সন্তানদের প্রশ্নে আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি সব সময়।’
জুলাইয়ের পর আমরা কিছু ধান্দাবাজ নব্য বিপ্লবীর সন্ধান পেয়েছি মন্তব্য করে আবিদ বলেন, ‘যারা এককালে পতিত ফ্যাসিস্ট-এর স্লোগান ধরতো, মিছিল করত। ফ্যাসিস্ট চলে গেছে, কিন্তু এই নব্য বিপ্লবীরা ফ্যাসিস্টের বয়ানে কথা বলছে। ইতিমধ্যেই এরা হাদি ভাইয়ের ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। কতটা নোংরা এরা। লা’নত এদের ওপর!’
এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম লিখেন, ‘হে আসমান ও জমিনের মালিক, দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, আপনি হাদি ভাইকে আপনার রহমতের চাদরে আবৃত করুন, সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন।’
এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ লিখেন, ‘আল্লাহ আমার ভাইকে বাঁচাইয়া রাখো।’
ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এস এম ফরহাদ নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টের পোস্টে লিখেন, ‘ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও কালচারাল এস্টাব্লিশমেন্ট হাদির সংগ্রামকে ভিলিফাই করে তাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই শত্রুর সঙ্গেও ইনসাফ চাওয়া হাদি কেই সন্ত্রাসীরা ভয় পায়, হাদির ইনসাফের কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে চায়।’
ওসমান হাদি আমাদের ভাই, ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের সহযোদ্ধা উল্লেখ করে ফরহাদ লিখেন, ‘জুলাই বিপ্লব পরবর্তীতে ওসমান হাদি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অবিচলভাবে লড়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় আধিপত্যবাদ আর শাহবাগের বিরুদ্ধে ওসমান হাদি এক অবিচল কণ্ঠ। কিন্তু আমরা পূর্বেও দেখেছি, এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়িয়েছে তাদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার মাধ্যমে শহীদ করা হয়েছে। আজ সেই পুরোনো নীলনকশাই আবারও সক্রিয় হওয়ার শঙ্কা দেখা যাচ্ছে।’ তিনি হাদির সুস্থতা কামনা করেন।
সাঈদ মাহমুদ নাবিল নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা হয়, যেই মানুষটা গতকাল বলেছিল, ‘“আমাদের বুকে গুলি চালানোর আগ পর্যন্ত কাউকে আমরা প্রতিরোধ করব না”’—সেই মানুষটা আজকে গুলিবিদ্ধ! হাদি ভাই, এই যাত্রায় ফিরে আসুন। আমরা প্রতিরোধ করব ইনশা আল্লাহ, প্রবলভাবে।’
