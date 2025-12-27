হোম > রাজনীতি

হাদি আমাদের ভাই, তাঁর লড়াই, আমাদের লড়াই এক: বিএনপি নেতা সোহেল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-ঊন নবী খান সোহেল বলেছেন, ‘হাদি আমাদের ভাই, হাদির লড়াই, আর আমাদের লড়াই এক লড়াই। এ লড়াই হচ্ছে এ দেশ পৃথিবীর বুকে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।’

আজ শনিবার পৌনে ১২টা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ার শেষ হওয়ার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন হাবিব-ঊন নবী খান সোহেল।

সোহেল বলেন, ‘আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের প্রতি আমাদের নেতা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে শায়িত হাদির সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল দুই বীর যেন একজন অপরজন দাঁড়িয়ে। হাদি আমাদের ভাই। হাদির লড়াই আমাদের লড়াই।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের জাতীয়তাবাদী আরেক কবি, আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের আরেক ঠিকানা কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন তারেক রহমান। আমাদের কবি নজরুল যেমন চেতনার উৎস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমনিভাবে হাদি আমাদের জাতীয়তাবাদী লড়াইয়ের সাহসী ঠিকানা, সাহসী বাতিঘর হয়ে আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে থাকবে। অবশ্যই সেই ঠিকানার মতোই আমাদের নেতা তারেক রহমান বাংলাদেশকে নিয়ে যাবেন এমন একটি জায়গায় যে বাংলাদেশকে দেখে সবাই স্যালুট দেবে, যে বাংলাদেশের অগ্রগতি দেখে সবাই সম্মান দেখাবে এবং কৌতূহলের সঙ্গে দেখবে কীভাবে একজন নেতা, একজন জাতীয়তাবাদী নেতা একটি দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। দেশকে উন্নয়নের কোন শিখরে নিয়ে যাওয়া যায়, তার উদাহরণ তৈরি করবেন আমাদের নেতা তারেক রহমান।’

