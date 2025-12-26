জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলে কঠোর নিরাপত্তা, পৌঁছে গেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। আজ শুক্রবার দুপুর থেকেই সেই প্রস্তুতি চলছে। এরই মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জিয়ার সমাধিস্থলে পৌঁছে গেছেন।
আর কিছুক্ষণের মধ্যে গুলশানের বাসভবন থেকে বাবার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তারেক রহমান। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে সমাধি প্রাঙ্গণ ও আশপাশ এলাকায় বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী জড়ো হয়েছেন।
সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর বাবার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করবেন তারেক রহমান। সেখানে এরই মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং দলের স্থায়ী কমিটির জ্যেষ্ঠ নেতারা।
বাবার কবর জিয়ারত শেষে তারেক রহমানের সেখানে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এরপর সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন তারেক রহমান।