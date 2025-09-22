হোম > রাজনীতি

১৫০ আসনে জয়ী হতে পারে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ১৫০টি আসনে জয়ী হতে পারে বলে জানিয়েছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তবে ঘোষিত সময় অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় আছে তাঁর। এনসিপির এই নেতার মতে, বিএনপি ও জামায়াতের কারণে নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে গতকাল সোমবার বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন নাসীরুদ্দীন।

দলের নিবন্ধন, প্রতীক ও প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে সিইসির সঙ্গে কথা বলতে যায় এনসিপির একটি প্রতিনিধিদল। প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ ও যুগ্ম সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মুসা।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা সার্ভে করে জানতে পেরেছি, আগামী নির্বাচনে এনসিপির ১৫০টি আসনে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমরা ৩০০ আসনে প্রার্থী দেব এবং ৩০০ আসনে জয়ের জন্যই লড়ব।’

তাহলে বিএনপি-জামায়াত কত আসন পেতে পারে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘এটা তো আমি বলতে পারব না। যারা ভোট দেবে, তারাই বলতে পারবে। বিএনপি অনেকগুলো ডেটা সার্ভে করেছে। জামায়াতও করেছে। তবে আমি একবার বলেছিলাম, বিএনপি ৫০ থেকে ১০০ আসনের ওপরে যাবে না। আপনারা তো এখন বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছেন, দলটি তলানিতে যাচ্ছে।’

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়া নিয়ে সংশয় আছে জানিয়ে এনসিপি নেতা বলেন, বিএনপি, জামায়াতসহ যে দলগুলো আছে, তারা জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির বিষয়ে এখনো সমাধানে আসেনি।

এই দুটি দলের কারণে নির্বাচনটা বিলম্বিত হচ্ছে।

নিজেদের দলীয় প্রতীকের বিষয়ে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘এনসিপি নিবন্ধন পাবে বলে ইসি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা শাপলাতেই আছি, এনসিপি কনফার্ম শাপলাতেই থাকবে। এটা সাদাও হতে পারে, লালও হতে পারে।’

দেশের রাজনীতিতে তিনটা ব্লক হতে যাচ্ছে মন্তব্য করে এনসিপি নেতা বলেন, একটা ইসলামিক ব্লক ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। আরেকটা বিএনপির নেতৃত্বে হচ্ছে। আরেকটা এনসিপির নেতৃত্বে হচ্ছে। এনসিপি বিএনপি বা জামায়াতের ব্লকে যাচ্ছে না।

গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে একত্র হলে দলের নাম ও প্রতীক কী হবে, এমন প্রশ্নে নাসীরুদ্দীন বলেন, দলের নাম এনসিপিই থাকবে এবং এনসিপির প্রতীকই থাকবে। তাদের অধীনে আরও অনেক দল আসছে।

সম্পর্কিত

সংস্কার ও বিচার নিশ্চিত হলে কালই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দিন: রেজাউল করীম

বিএনপি ক্ষমতায় এলে কুমিল্লা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে: খন্দকার মোশাররফ

আমাদের লক্ষ্য দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা: মুফতি রেজাউল করীম

নির্বাচনের জন্য ফেনা তুলে রায় মানতে পিছপা হলে হবে না: আবদুল হালিম

উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন নুর

দুই মেরুতে বিএনপি-জামায়াত

বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি গড়তে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান সিপিবির

বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ ঠেকাতে জাতিসংঘে যাওয়ার আগে মির্জা ফখরুলের সঙ্গে ব্যবসায়ী নেতাদের বৈঠক

রাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র দেখছে শিবির

কিছু দলকে মাঠে নামিয়ে নির্বাচন বানচালে জড়িত একটি মহল: ফারুক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা