বেশ কিছুদিন আগে এক ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর তাঁর ঘর থেকে টাকার বস্তা পাওয়া যায়। হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার বহরা ইউনিয়নের দলগাঁও গ্রামের সত্তর বছর বয়সী সেই ভিক্ষুকের নাম নাসির মিয়া। এলাকাবাসী তাঁকে জানতেন সৎ, সরল, মিতব্যয়ী ও নিরহংকারী হিসেবে। ৯ অক্টোবর মৃত্যুর পর তাঁর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে পাওয়া যায় টাকার বস্তা।
সেই বস্তায় অল্প অল্প করে বছরের পর বছর ভিক্ষা ও অনুদানের ২ লাখ ২৪ হাজার টাকা তিনি জমিয়েছিলেন। এখন তাঁর পরিবারের সদস্যরা এই টাকার মালিক।
সিরাজগঞ্জ শহরের কওমি জুটমিলের শ্রমিকদের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারের একটি বারান্দার কোণে থাকেন সালেহা বেগম।
তাঁকে সবাই চেনে ‘সালেহা পাগলি’ নামে। তিনিও ভিক্ষা করে টাকা জমিয়েছেন। তাঁর কাছে ৯ অক্টোবর ২ বস্তা ও ১১ অক্টোবর আরও এক বস্তা টাকার সন্ধান পায় স্থানীয়রা। তিন বস্তা থেকে মোট ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭৯ টাকা পাওয়া যায়। সালেহা এখন অসুস্থ। এই টাকা দিয়েই হবে তাঁর চিকিৎসা। একমাত্র মেয়ে শাপলা বেগম করছেন সেই তদারকি।
নাসির মিয়া কিংবা সালেহা বেগম কেন ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিয়েছেন, তা আজকের সম্পাদকীয়র মূল বিষয় নয়। বরং তাঁরা যে সততার পরিচয় দিয়েছেন, অধম পন্থায় টাকা উপার্জনের সিদ্ধান্ত নেননি এবং মিতব্যয়ীর পরিচয় দিয়েছেন, তা দৃষ্টান্তমূলক বলেই গণ্য করা যায়।
বার্ধক্য বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে যাঁরা ভিক্ষা করতে বাধ্য হন, তাঁরা কোনো অসৎ পথ অবলম্বন করে কিংবা চুরি-ডাকাতি অথবা লোক ঠকিয়েও অনেক বেশি উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু নাসির-সালেহার মতো মানুষেরা সেই পথে পা বাড়াননি। তাঁদের সরল মনে অপরাধ কিংবা ছল-দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার কথা কখনো আসেনি। অভাবে থাকলেও স্বভাব নষ্ট না হওয়ার ব্যতিক্রম উদাহরণ হতে পারেন তাঁরা।
অথচ লাখ-কোটি টাকা কামানোর পরেও অনেকের লোভী মন আরও চায়। সমাজের উঁচু স্তরেও এসব মানুষের বাস। ছিঁচকে চোরেরা হয়তো রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে পাওয়া যায় রাঘববোয়ালের মতো দুর্নীতিবাজদের। অনেক সময়ই খবরের শিরোনাম হন বদমাশদের শিরোমণিরা। তারা চাঁদাবাজি করে হাত পাকায়। ভিক্ষুকদের হাত পাতা আর তাদের হাত পাতার মধ্যে থাকে বিস্তর ফারাক। সততার মতো শব্দ তাদের অভিধানে নেই। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মরিয়া এসব মানুষ ঘৃণ্য অপরাধ করতেও পিছপা হয় না।
তারা কখনো নাসির মিয়া অথবা সালেয়া বেগমের কাছ থেকে সততা শিখবে না। তবে জীবনে ‘কী পেলাম আর কী পেলাম না’ ভাবা মানুষেরা অন্তত ভেবে দেখতে পারেন এই ভিক্ষুকেরা তাঁদের সততা বজায় রেখে ভুল পথে পা বাড়াননি। তাঁরা হয়তো কখনো জীবন নিয়ে হতাশ হননি। বরং নিজের মতো করে যা আর যতটুকু পেয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন।
যখন দুর্নীতি আর অসততার খবরগুলো বেশি চোখে পড়ে, তখন কেউ ভাবতে পারেন, সমাজে এই ধরনের মানুষের সংখ্যা হয়তো বেশি। তাহলে এই দুই ভিক্ষুকের মতো বাকিরা কি ‘অ্যালিয়েন’ বলে বিবেচিত হবে?