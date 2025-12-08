হোম > মতামত > উপসম্পাদকীয়

বিপদে সুন্দরবনের হরিণ

আলম শাইন

প্রতীকী ছবি

‘আপনা মাংসে হরিণা বৈরী’ খুবই পরিচিত একটি উক্তি। উক্তিটি কবি ভুসুকুপার, যেটা চর্যাপদের। কারও সৌন্দর্য যখন তার জন্য ক্ষতিকর কিছু হয়, তখন উক্তিটি ব্যবহার করি আমরা। যেমন সুন্দরবনের হরিণ আর বাঘের ক্ষেত্রেও বিষয়টা প্রযোজ্য। এই দুটি প্রাণীর প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছে শুধু দৈহিক সৌন্দর্যের কারণে। আবার কিছু পাখিদেরও জীবন বিসর্জন দিতে হয় সৌন্দর্যের কারণে। শুধু সুন্দরবন নয়, সুন্দরবনের বাইরের বন্য প্রাণীদেরও প্রাণ হারাতে হয় একই কারণে। তবে ঘটনাটা বেশি ঘটছে সুন্দরবন, চলনবিল ও হাওর এলাকায়।

সুন্দরবনের তিন শতাধিক প্রজাতির প্রাণিকুলের মধ্যে অধিকসংখ্যক প্রাণীই হচ্ছে চিত্রল হরিণ। এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের আকর্ষণীয় প্রাণীদের মধ্যে বাঘ এবং চিত্রল হরিণই অন্যতম। বাঘের সংখ্যা অপ্রতুল হলেও হরিণের সংখ্যা দেড় লাখের বেশি। অধিক সংখ্যক হরিণ বিচরণের ফলে সুন্দরবনের যত্রতত্রে এই প্রাণীদের সঙ্গে পেশাজীবীদের সাক্ষাৎ ঘটে। অন্যদিকে বাঘের দেখা না পেলেও হরিণের দেখা পেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন পর্যটকেরা। মূলত সুন্দরবনে পর্যটকদের আগমন ঘটে এই দুই প্রজাতির প্রাণীর সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করেই। অথচ এই দুই প্রজাতির প্রাণীই বেশি নির্যাতিত হচ্ছে সুন্দরবনে।

বাঘের সংখ্যা অপ্রতুল বিধায় দু-একটি বাঘ শিকার অথবা নির্যাতিত হলে হইচই পড়ে যায়। অপরদিকে হরিণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। ডজন ডজন হরিণ শিকার হলেও তা নিয়ে খুব বেশি হইচই হতে দেখা যায় না। বিষয়টি নিয়ে প্রচারমাধ্যমগুলো সরব থাকলেও, তাদের রক্ষা করতে তেমন উদ্যোগ দেখা যায় না। সম্প্রতি হরিণ শিকার নিয়ে তেমনি একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল গণমাধ্যমে। সংবাদপাঠে পরিবেশবিদদের মধ্যে উদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমে জানা যায়, সুন্দরবনের হরিণ শিকারিরা দুই সপ্তাহের পৃথক ঘটনায় কয়েকটি হরিণ নিধন করেছে। শিকারিদের কবল থেকে বনরক্ষীরা হরিণের মাংস, চামড়া, হরিণ ধরা ফাঁদ ও বন্দুকের গুলি উদ্ধার করেছেন। কয়েকজন হরিণ শিকারিকে আটকও করেছে বনরক্ষীরা। সংবাদমাধ্যমে আরও জানা যায়, সুন্দরবনে হরিণ শিকারের জন্য বরগুনার পাথরঘাটার চরদুয়ানী, জ্ঞানপাড়া, শরণখোলার সোনাতলা, পানিরঘাট, মোংলার চাঁদপাই ও খুলনার কয়রা এলাকায় গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী শিকারিচক্র। এই স্থানগুলো ছাড়াও হিরণ পয়েন্ট, দুবলারচর, কটকা, তালপট্টি, কচিখালি, দুবলা চান্দেরশ্বর, বগি, চরখালি এলাকায় শিকারিদের দৌরাত্ম্য লক্ষ করা যায়।

বিশেষ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে চোরা শিকারিদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যায় এসব এলাকায়। দেখা গেছে, রাসমেলার মৌসুমে শিকারিরা বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তখন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটে, সে সুযোগে শিকারিরা চড়া দামে তাদের কাছে হরিণের মাংস বিক্রি করে। বিগত বছরের রাসমেলা চলাকালে বন বিভাগের লোকজনের হাতে অসংখ্য গুপ্ত শিকারি আটকের ঘটনাও ঘটেছিল। হরিণ শিকারের সরঞ্জামাদিসহ হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয়েছিল বনরক্ষীরা। এই চক্রের শিকারিরা বিভিন্নভাবে এই হরিণ শিকার করে। সুন্দরবনের যেসব এলাকায় হরিণের বিচরণ বেশি, সেসব এলাকায় নাইলনের জাল পেতে, বিষ মাখিয়ে, স্প্রিং বসানো ফাঁদ পেতে, কলার মধ্যে বড়শি ঝুলিয়ে, চেতনানাশক ওষুধ দিয়ে, তির অথবা গুলি ছুড়ে হরিণ শিকার করা হয়। আবার কেউ কেউ জেলের বেশে মাছ ধরার পাস নিয়ে সুন্দরবনের গহিনে রশি দিয়ে তৈরি ফাঁদ পেতে হরিণ শিকার করছে। পরে হরিণগুলোকে জবাই করে মাংস বস্তায় ভরে বরফচাপা দিয়ে রাতের আঁধারে বন থেকে ফিরে এসে লোকালয়ের কাছাকাছি ৮০০-১০০০ টাকা কেজি দরে মাংস বিক্রি করে। কিন্তু এই মাংস যখন লোকালয় ছেড়ে শহরমুখী হয় তখন এর দাম হয়ে যায় আকাশচুম্বী। কোনো কোনো জায়গায় দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হতেও শোনা যায়।

এ ছাড়া হরিণের চামড়া-শিং অভিজাত শ্রেণির মানুষজন সংগ্রহ করে ড্রয়িংরুম সাজিয়ে রাখতে। বনাঞ্চল এলাকার ধনী ব্যক্তিরা হরিণের মাংস খাইয়ে উৎসবাদিও পালন করতেন একসময়। সেটি বেশি দিন আগের কথাও নয়; ২০০০ সালের দিকেও কমবেশি দেখা গেছে। তবে ৯০ দশকের দিকেও প্রকাশ্যে অত্রাঞ্চলের ধনী ব্যক্তিরা হরিণের মাংস খাইয়ে তাদের উৎসবাদি পালন করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ হয়েছে।

এ ছাড়া দেখা গেছে, বড় ধরনের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্তাব্যক্তিদের খুশি করতে গোপনে হরিণের মাংস সরবরাহ করেন; এমন তথ্যও আমরা জানতে পেরেছি। হরিণ নিধন সম্পর্কে লন্ডনের একটি সংস্থা, ‘ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশ ও জু-লজিক্যাল সোসাইটি’ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি অবহিতও করেছে আমাদের। সেই তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল, সুন্দরবনের দুই অংশে বছরে ১০ হাজার চিত্রল হরিণ নিধন করা হচ্ছে। উদ্বেগজনক এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, বন বিভাগকে শিকারিদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা দরকার। পাশাপাশি বন্য প্রাণী নিধন আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানোর। আইনের প্রয়োগ ঘটানোর পরে যে বিষয়টি নজরদারিতে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, জেল-জরিমানা ভোগ করার পর মুক্তি পেয়ে যেন শিকারিরা আরও বেপরোয়া না হয়ে ওঠে। সে জন্য জনপ্রতিনিধিদের শরণাপন্ন হয়ে মোটিভেশনের মাধ্যমে শিকারিদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। বনদস্যুদের মতো বাঘ কিংবা হরিণ শিকারিদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে বনের হরিণগুলো নিরাপদে থাকতে পারবে। বিষয়টির তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নিতে না পারলে সুন্দরবনের চিত্রল হরিণের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে। এ জন্য আমাদের ‘ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশ ও জু-লজিক্যাল সোসাইটি’র তথ্যটিকে খারাপভাবে না নিয়ে বরং গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। তাহলে অবশ্যই হরিণ প্রজাতি সুন্দরবনে নির্বিঘ্নে বিচরণের সুযোগ পাবে।

পাশাপাশি আরেকটি কাজ করা যেতে পারে; যারা শৌখিনভাবে হরিণ পালন করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে সহজ শর্তে খামার গড়ার অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য দেশে এখন বেশ কিছু হরিণের খামার গড়েও উঠেছে। তবে এর বিস্তৃতি আরও বাড়িয়ে তোলা উচিত। লালন-পালনের মাধ্যমে প্রজনন ঘটিয়ে বংশ বৃদ্ধি করে সহজেই শৌখিনদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। তাতে হরিণ সম্পর্কে সর্বসাধারণের মানুষের কৌতূহল খানিকটা কমে যাবে। খামারের শর্ত মেনে বিকিকিনি হলে সুন্দরবনের হরিণগুলো নিরাপদ, নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। এতে চোরা শিকারিদের কাছে মাংস, চামড়া ও শিংয়ের চাহিদায় ভাটা পড়বে। এই বিষয়টা বিবেচনায় নিলে আমাদের গর্বের ধন সুন্দরবনের চিত্রল হরিণ প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে সহায়ক হবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট

